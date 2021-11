Cristian Tudor Popescu, reacție dură despre fotbaliștii naționalei după egalul cu Islanda. Cine este singurul jucător remarcat de jurnalist

Cristian Tudor Popescu a comentat egalul României cu Islanda, 0-0.

Jurnalistul l-a atacat dur pe Denis Alibec după jocul naționalei de fotbal.

România mai are șanse mici să prindă barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Echipa lui Mirel Rădoi trebuie să bată în ultimul meci, cu Liechtenstein, iar Macedonia de Nord să nu bată pe Islanda.

Cristian Tudor Popescu a dezvăluit cine este singurul jucător care a jucat un fotbal bun din naționala României.



"Am văzut meciul. Exista un banc cu o persoană care se văita... vai, ce sete mi-e, vai, ce sete mi-e, vai, ce sete mi-e..., și în sfârșit îi dă cineva să bea, și după aia spune vai, ce sete mi-a fost, vai, ce sete mi-a fost, vai, ce sete mi-a fost.... Acum trebuie să comentăm ca și cum ar fi ceva de comentat la ceea ce am văzut pe ecran.

L-am văzut acolo pe căpriorul selecționatei României, domnul Alibec. Da, căpriorul... este foarte... sprinten... așa..., nu știu câte kilograme are. Nu l-am văzut în formă niciodată pe băiatul ăsta. Și, în general, nu știu ce caută în selecționată, în națională, în fotbalul actual, un jucător cu asemenea capacități de deplasare, cum are domnul în cauză. Nu se poate așa ceva! N-ai cum! Oricât de tehnic ai fi, în fotbalul actual, cu asemenea lentoare... Noi avem o medie de trei atingeri, adică sare mingea ca din colțul mesei din jucătorii noștri, de la această națională.

Nu știu ce aș putea să-i mai reproșez lui Rădoi. Este vorba de calitatea jucătorilor. Singurul lucru... dacă avem jucători mai buni ca ăștia și Rădoi nu i-a băgat, atunci e vinovat. Dar, dacă aceștia sunt floarea, crema, spuma fotbalului românesc în acest moment, generația de... ce? Generația de tinichea, poate - prin comparație cu generația de aur -, atunci asta e, ăștia suntem, cu ăștia defilăm, și uite cum defilăm. Ca la pompele funebre.

Ianis Hagi este singurul care - cum spuneam, am jucat și eu fotbal cândva -, știe cu pucul, domne! Știe cu pucul, adică mingea îl ascultă, are acuratețe în joc. E o plăcere să vezi cum taie calea mingii, cum pune stopurile, cum preia, cum pasează... Are acuratețe. Eu mi-am pus niște speranțe în Rădoi, de aia m-am uitat. Astă-primăvară l-am apărat pe Rădoi, am spus domne, totuși vrea să facă ceva nou în fotbalul românesc, față de ce văzusem atâția și atâția ani, echipa aia ancrasată și cenușie, dar în ultimă instanță e vorba de jucători. Asta este! Tactici, c-o fi, c-o păți... sisteme, 4-2-4, 5-4-1...

Nu, domne! Problema este ce calitate avem. Calitatea acestei echipe este asta pe care am văzut-o. Calitate tehnică. Ca să aplici orice tactică din lumea asta, trebuie ca jucătorii să posede un anume nivel tehnic. Fizic, nu mai vorbesc", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

Înaintea ultimul meci din grupă, România este pe locul 3, cu 14 puncte, iar Macedonia de Nord are 15 puncte.