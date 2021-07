Cristi Chivu a dat lovitura! Antrenorul roman a fost prezentat la Inter Milano

Clubul Internazionale Milano a anuntat, joi, ca fostul international Cristian Chivu a fost numit la conducerea tehnica a echipei Primavera a gruparii milaneze.

"Fostul fundas Nerazzurri va prelua conducerea echipei noastre U19, dupa ce a lucrat anterior cu echipele U14, U17 si U18", se arata pe site-ul inter.it.

Chivu a inceput in 2018 sa pregateasca echipa under 14 a clubului Inter, dupa care a trecut la echipa under 14 anul urmator, iar in sezonul 2020/2021 a ajuns pana in semifinalele campionatului national cu echipa under 18.