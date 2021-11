CFR Cluj, prima reacție despre insolvență. Ce vrea să facă campioana României pentru a scăpa de datorii

Noul preşedinte al clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, a negat că gruparea campioană ar intenţiona să intre în isolvenţă, informaţie furnizată de Gazeta Sporturilor.

"Legat de insolvenţă, pentru a fi foarte clari, exclus subiectul insovenţă în cadrul clubului, nu s-a pus problema niciodată problema, nu s-a discutat despre acest subiect, pentru că suntem preocupaţi zi de zi pentru a creşte performanţa, pentru a dezvolta clubul, cu perspective şi, bineînţeles, suntem preocupaţi de optimizarea raportului performanţă/cheltuieli.

Atunci când am acceptat această poziţie, am cunoscut situaţia actuală a clubului, am discutat foarte mult şi m-a preocupat în a analiza şi a cântări foarte bine luarea unei decizii. Dacă am ales să accept, este doar pentru că îmi plac provocările. Când vorbeşti de provocări, clar nu ai o situaţie ideală, dar vezi perspectiva de a dezvolta, de a creşte. Situaţia fotbalului românesc nu este, din păcate, una ideală. Oarecum, ne aliniem la ce există la nivel naţional şi nu doar în sport.

Dacă am acceptat să vin, este numai pentru că sunt convins că împreună cu conducerea clubului, cu acţionarii, cu care am şi discutat şi care m-au asigurat că în cel mai scurt timp posibil vom optimiza tot ce înseamnă raportul cheltuieli/performanţă.



Există şi anumite eşalonări pe care ştiu că clubul le-a respectat şi onorat. Jucătorii au restanţă un salariu şi la finalul lunii se va achita către ei acest salariu. Eşalonările sunt respectate.

Depinde foarte mult şi de performanţa pe care o vom avea în următoarele jocuri din cupele europene şi nu vă ascund faptul că avem discuţii cu echipe care sunt interesate de anumiţi jucători de la clubul nostru (n.r. - despre o eventuală plecare a lui Alibec) Denis Alibec este un jucător în care am încredere, chiar am o relaţie bună cu el, am şi un pariu pe care urmează să-l facem şi sper să-l pierd.

Am încredere în el, mi se pare corect ca la valoarea lui să aibă oferte şi să fie dorit de către alte cluburi din străinătate. Jucătorii care există în acest moment trebuie să fie concentraţi la performanţele clubului CFR Cluj, nu am discutat despre nume, doar că, având o listă foarte mare, este normal să optimizăm. E normal pentru un jucător să joace, nu este normal să rămână cineva în afara unei liste şi să se uite la colegii lui cum joacă", a declarat Balaj, într-o conferinţă de presă.

Întrebat despre o posibilă numire a antrenorului Dan Petrescu în funcţia de selecţioner, Balaj a spus: "Am văzut doar discuţii în spaţiul media şi ce pot să spun e că ne bucurăm că am reuşit să-l aducem pe Dan Petrescu la clubul CFR înaintea celor de la federaţie, dacă şi-l doresc.

Mi se pare un lucru normal să fie dorit Dan Petrescu, dar dacă am ales să accept această poziţie este şi datorită lui Dan Petrescu, care mi-a promis că vom fi împreună timp de trei ani. În rest, e greu ca să te opui în momentul în care cineva poate să reprezinte ţara din care este. E un subiect delicat în acest moment, pentru că ofertele trebuie să apară mai întâi în mod oficial din partea FRF, dacă se doreşte acest lucru. Un lucru este cert, Dan Petrescu e un antrenor care merită să fie la orice naţională din fotbalul mondial."



Fostul arbitru Cristian Balaj a preluat funcţia de preşedinte al clubului CFR Cluj de la începutul acestei luni.