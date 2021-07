Cote pariuri EURO 2020 inaintea sferturilor de finala

Opt echipe au mai ramas in cursa pentru castigarea EURO 2020, dupa ce in ultimele trei saptamani turneul continental s-a ridicat la cele mai inalte asteptari.

Anglia, Spania, Italia, Belgia, Danemarca, Cehia, Elvetia si Ucraina sunt echipele ramase in lupta pentru marele trofeu. Campioana mondiala Franta, campioana europeana Portugalia, Germania, Croatia si Olanda sunt numele grele ce au parasit deja competitia.

Dar EURO 2020 se anunta in continuare foarte interesant, mai ales ca reuseste sa combine valoarea unor echipe precum Italia, Belgia, Spania si Anglia cu imprevizibilitatea capabila sa fie generata de nume precum Elvetia, Ucraina, Danemarca ori Cehia.

In sectiunea cote pariuri EURO 2020 la 888sport, observam ca Anglia, Spania si Italia sunt primele 3 favorite la trofeu, cu cote destul de apropiate, iar Belgia are o cota, cum se spune, de nerefuzat.

Anglia, favorita la castigarea EURO 2020

Britanicii sunt considerati in acest moment principalii favoriti la castigarea EURO 2020, avand cota 3.05 la 888sport. Mai pragmatici ca oricand, britanicii au castigat grupa din care au mai facut parte Croatia, Cehia si Scotia, cu doar doua goluri marcate si fara vreunul incasat, iar apoi au invins Germania cu 2-0. Englezii au si avantajul ca semifinalele si finala sunt programate pe un Wembley ce va fi aproape plin.

Spania e a doua favorita la 888sport, la mica distanta in spatele Angliei. Cota ibericilor este 4.20. Spania a avut un inceput greoi, cu remize contra Suediei si a Poloniei, dar s-a descatusat in confruntarea cu Slovacia, pe care a invins-o cu 5-0. Apoi a trecut in optimi de Croatia la capatul unui meci nebun, cu 5-3, in urma prelungirilor. Spania a condus cu 3-1 si parea ca are un meci facil, dar croatii au dus meciul in prelungiri. Ramane de vazut daca euforia unei calificari in asemenea conditii le va da si mai multa putere ibericilor.

Cu sansa a treia la castigarea EURO 2020 este vazuta Italia, cu cota 4.70. O echipa extrem de solida, care a uitat cum sa piarda, Squadra Azzurra nu a avut emotii in grupa A, reusind sa obtina punctaj maxim dupa ce le-a invins fara sa primeasca gol pe Turcia, Elvetia si Tara Galilor. In optimi si-a aratat si slabiciunile, avand nevoie de prelungiri pentru a trece de Austria. Dar Italia ramane o echipa puternica, pregatita oricand sa ajunga in finala unui turneu, fie el continental sau mondial.

Belgia are sansa a patra, cota fiind 8.00. Iar la 888sport se poate paria inclusiv pe prezenta in finala (cota este 3.80 pentru Belgia) ori cel putin in semifinale (cota este 2.08 pentru Belgia). Belgienii au aratat bine la EURO 2020, au castigat toate meciurile din grupa, iar apoi au eliminat campioana en titre Portugalia. Cu un lot extrem de valoros, si Belgia poate spera la gloria continentala.

Pentru cei ce mizeaza pe o surpriza majora - Danemarca are cota 11.00 sa castige EURO 2020, urmata de Cehia (cota 26.00), Elvetia (cota 26.00) si Ucraina (cota 34.00).

Prezentarea meciurilor din sferturile de finala

Vineri, 2 iulie, de la ora 19:00: Elvetia - Spania (se joaca pe Krestovsky Stadium din Sankt Petersburg)

Elvetia este pentru prima data in sferturile de finala la un Campionat European si intalneste tripla campioana continentala Spania. Cele doua echipe s-au intalnit de 22 de ori pana acum, iar Elvetia a castigat o singura data, la Cupa Mondiala din 2010, de 16 ori a pierdut, iar 5 meciuri s-au incheiat la egalitate. 15 dintre aceste meciuri au fost insa amicale. Ultima partida dintre cele doua a avut loc in 2020, cand Spania s-a impus cu 1-0 in Liga Natiunilor.

Ambele echipe au avut meciuri cu prelungiri in optimi. Spania a trecut dramatic de Croatia, in timp ce Elvetia a eliminat campioana mondiala Franta la loviturile de departajare. A fost pentru prima data in istorie, din patru incercari, cand Elvetia a castigat un meci la loviturile de departajare. La 888sport, Spania e favorita clara, avand 1.33 sa obtina calificarea, in timp ce Elvetia are 3.30. Cota pentru victoria Spaniei in timpul regulamentar este 1.68, iar Elvetia are 5.50. Cota egalului este 3.80.

Vineri, 2 iulie, de la ora 22:00: Belgia - Italia (se joaca pe Allianz Arena din Munchen)

Un duel ce poate fi considerat deja de traditie, tinand cont ca protagonistele s-au intalnit de 22 de ori pana acum. Italia are ascendentul moral de partea ei, cu 14 victorii, doar patru infrangeri si patru remize. La EURO au fost cinci meciuri intre cele doua. Italia a castigat de doua ori si a pierdut o data. Ambele echipe au avut punctaj maxim in faza grupelor, iar la EURO 2016 au fost eliminate in sferturile de finala.

Se intalnesc doua echipe in forma, care au fost la inaltime inclusiv in preliminarii. Italia este usor favorita sa obtina calificarea, avand cota 1.65, in timp ce Belgia are 2.20. In cele 90 de minute, Italia are cota 2.35 sa castige, egalul are cota 3.10, iar victoria belgienilor are 3.40.

Sambata, 3 iulie, de la ora 19:00: Cehia - Danemarca (se joaca pe Olympic Stadium din Baku)

Doar doua victorii a reusit Danemarca sa obtina in cele 26 de confruntari cu Cehia. De 13 ori a pierdut, iar 11 meciuri s-au terminat la egalitate. Dar danezii sunt impulsionati de incidentul in care a fost implicat Christian Eriksen si au aratat ca sunt capabili de meciuri mari. Nici cehii nu sunt mai prejos, tinand cont ca au eliminat Olanda de la EURO 2020.

Cehia a terminat ultima in grupa la EURO 2016, in timp ce Danemarca nu a fost prezenta. Insa ambele echipe traverseaza un moment bun, astfel ca se anunta un meci de care pe care. Danemarca e considerata favorita la calificare, avand cota 1.55 la 888sport. Cehia are cota 2.40 si porneste cu sansa a doua. In timpul regulamentar, cota danezilor este 2.07 la victorie, Cehia are 4.00, iar egalul are cota 3.25.

Sambata, 3 iulie, de la ora 22:00: Ucraina - Anglia (se joaca pe Stadio Olimpico din Roma)

Ucraina traieste frumos la EURO 2020 si se motiveaza cu victoria obtinuta in 2009 in preliminariile pentru Cupa Mondiala contra englezilor, scor 1-0. Aceasta este si singura victorie a ucrainenilor in cele sapte meciuri contra Angliei. Totusi, ultimele doua partide s-au terminat la egalitate. Anglia a fost pragmatica la EURO 2020, nu a incasat inca niciun gol, dar intalneste o echipa si mai pragmatica, pregatita de Andrei Sevcenko. Ce va fi sambata? Anglia e mare favorita sa obtina calificarea, avand cota 1.17, in timp ce Ucraina are cota 5.00 Victoria Angliei in 90 de minute are cota 1.40, iar cea a ucrainenilor are 10.00. Cota pentru egal este 4.50.

In semifinala de pe 6 iulie se vor duela invingatoarele din meciurile Belgia - Italia si Elvetia - Spania, iar pe 7 iulie se vor intalni castigatoarele din meciurile Ucraina - Anglia si Cehia - Danemarca. Finala e programata pe 11 iulie, la Londra.

Cum arata lupta pentru titlul de golgheter la EURO

In ierarhia golgheterilor, Cristiano Ronaldo conduce, cu 5 goluri, prin care a devenit si cel mai bun marcator din istoria EURO. Portughezul a parasit insa competitia si poate fi depasit de jucatori precum cehul Patrik Schick (4 goluri), belgianul Romelu Lukaku, englezul Raheem Sterling, elvetianul Haris Seferovic (toti cu 3 goluri) sau, de ce nu, alti marcatori.

Favorit sa fie cel mai bun marcator de la EURO 2020 este Cristiano Ronaldo, care are cota 2.10 la 888sport. El este urmat de Patrik Schick (cota 6.00), Raheem Sterling (cota 6.00) si Romelu Lukaku (cota 8.00).

Cotele la pariuri prezentate in acest articol pot suferi modificari.