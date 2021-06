Invitat in cadrul emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai", fostul mare fotbalist si antrenor Cornel Dinu a facut cateva dezvaluiri in premiera despre viata sa personala.

Astfel, intrebat care a fost relatia sa cu alcoolul, Cornel Dinu a recunoscut: "Cred ca de doua ori in viata au fost exagerari foarte mari. Nu aveam cand sa bem damigene, canistre. Mai era cateodata liber si aveam un anturaj de oameni deosebiti, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am baut cantitati industriale, in niciun caz nu am ajuns la momente dramatice.

E adevarat ca dupa ceva timp organismul era slabit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor ajutatori pe care mi i-au dat doctorii. Mi-a dat un doctor o pastiluta, am luat-o si apoi am cazut pe gazon. Cred ca in 1983 am avut niste date medicale care m-au pus pe ganduri, nu ca eram dependent de alcool".

De asemenea, Cornel Dinu s-a confesat cu privire la momentele mai putin placute din viata sa, moartea sotiei, in 2011, fiind poate cel mai complicat.

"Nu am incercat sa ma sinucid, dar gandul mi-a trecut prin minte. Dar l-am compensat cu gandul ca nu aveam dreptul sa fac asa ceva. Am avut momente de deprimare teribila", a recunoscut omul de fotbal.