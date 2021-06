Federatia Daneza de Fotbal (DBU) a oferit, duminica, noi informatii privind starea mijlocasului Christian Eriksen, aflat aproape de o tragedie la meciul cu Finlanda, de la Copenhaga.

"In aceasta dimineata, am vorbit cu Christian Eriksen, care le-a transmis salutari coechipierilor lui. Starea lui este stabila si se afla in continuare in spital, pentru a fi supus altor teste medicale. Echipa si staff-ul au primit asistenta pentru conditii de criza si vom continua sa fim alaturi de ei dupa incidentul de ieri. (...) Incurajam pe oricine sa trimita mesaje pe adresa federatiei daneze si ne asiguram ca acestea vor ajunge la Christian si la familia lui", a precizat DBU.

Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.

Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.

Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.

Pe teren a intrat si iubita jucatorului.

Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine.

Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient, apoi UEFA a confirmat ca fotbalistul este in stare stabila.