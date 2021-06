Cine va castiga EURO 2020?

Fotbalul este cel mai jucat sport de pe planeta. Unii l-ar numi un joc sacru. Cei drept, fie ca-ti place sau nu, fotbalul se intampla orice ai face. Ce este nou in ultimele zile este faptul ca se intampla chiar una dintre cele mai mari competitii din fotbal, Euro 2020, si este mai mult decat emotionant. Da, ai citit bine, campionatul a fost anulat anul trecut in Iunie datorita pandemiei si reprogramat pentru anul acesta.

In primul rand trebuie mentionat ca indiferent daca stii deja fotbal, esti pasionat si ai deja niste favoriti pentru EURO, putina informatie in plus nu strica niciodata. Iar daca te gandesti sau deja ai trecut la plasatul pariurilor pe meciurile potrivite pentru tine, tine minte ca niste strategii sau research noi sunt mereu ceva de care sa tii cont. De asemenea daca vrei sa fii la curent zilnic cu ce meciuri se joaca azi ai aici o sursa de incredere.

Hai sa vedem care sunt favoritii la EURO 2020 bazat pe research-ul nostru.

Franta

Probabil te asteptai la asta, dar da, Franta. Campioana mondiala este favorita si anul acesta la EURO si pe buna dreptate. Echipa Frantei are intre 2 si 4 jucatori de calibru mondial pe fiecare pozitie iar Mbappe, Griemann, Pogba sau Kante au luminile atintite spre ei. Desigur acestia nu sunt singuri, Franta avand in arsenalul sau o multime de tinere talente. Dupa victoria cu Germania de marti seara, unde Franta a avut 2 goluri anulate, 1 gol oficial si o bara, sansele echipei de 1 miliard de euro sa castige campionatul s-au clarificat inca putin. Stai cu ochii pe favorita campionatului si nu uita, chiar daca sansele sunt in favoarea ei, nu inseamna ca Franta va ridica trofeul.

Portugalia

Fosta campiona EURO spera cu siguranta sa ridice inca o data trofeul deasupra capului si in 2021. Avandu-l ca si cap de lista al echipei pe superstar-ul de 36 de ani, Ronaldo, care se preconizeaza ca va juca ultimul sau mare campionat la nationala, Portugalia nu este de trecut cu vederea. Alaturi de Ronaldo gasesti jucatori de top ca Bruno Ferandes, Ruben Dias, Joan Cancelo sau Renato Sanches. Echipa nu se ridica chiar la nivelul nationalei Frantei dar totusi este o echipa foarte competitiva si mai mult decat respectabila. Dupa victoria cu 3-0 impotriva Ungariei, unde Portugalia a intampinat o defensiva eroica care a rezistat pana in minutul 84', aceasta si-a crescut sperantele de victorie pentru campionat.

Belgia

Belgia joaca in grupa B iar fotbalul pe care ni l-a aratat in ultimele meciuri ale sale exprima cu siguranta o echipa bine pregatita si consecventa. De Bruyne, Lukaku si Hazard alaturi de Witsel si Tielemans reprezinta vedetele echipei si acestia sunt asteptati sa seteze tempoul meciurilor si in cele ce urmeaza. Dupa victoriille din grupe si victoriile cu 3-0 si 2-1 impotriva Rusiei si respectiv a Danemarcei, Belgia isi solidifica o pozitie de pretendenta la trofeul Euro 2020.

Anglia

Anglia are multe de aratat in campionatul aceasta. Pretendenta la ridicarea trofeului, echipa lui Southgate este considerata de multa lume ca avand foarte mari sanse sa devina campioana EURO 2020. Are destui jucatori care sa sustina un fotbal de calitate, este remarcabila pe defensiva iar Kane, Sterling sau Foden vor face cu siguranta senzatie in meciurile care vor urma. Anglia a avut parte de o victorie impotriva Croatiei cu 1-0 si in data de 18 iunie va disputa o partida cu Scotia. Dupa ce selectionerul nationalei Angliei a avut batai de cap alegand echipa formata din 26 de jucatori, rezultatul final este unul promitator iar Anglia merita sa fie urmarita din orice loc va aflati.

Spania

Desi anul acesta nu vom avea jucatori de la Real Madrid in echipa nationalei Spaniei, s-au gasit inlocuitori foarte promitatori pentru bine cunoscutii Sergio Ramos, Kepa, Sergi Roberto, Reguilon, Bellerin sau Navas. Sergio Ramos a fost inlocuit de Aymeric Laporte care a venit recent de la Franta. Spania a terminat la egalitate in ultimul meci jucat cu Suedia dar isi pastreaza pozitia de echipa pretendenta la a ridica cupa UEFA anul acesta. Doni Olmo, Pedri si Thiago Alcantara ne vor tine cu siguranta cu sufletul la gura atunci cand Spania va intra pe teren iar asa cum ne spune istoria, cand vine vorba de EURO, Spania este acolo sa-si sustina pozitia.

Concluzie

Campionatul decurge cu siguranta mai bine decat s-ar fi asteptat multa lume. Dupa o perioada pandemica, frica ca hype-ul nu va fi prezent cand vine vorba de UEFA s-a risipit odata cu primele meciuri. Entuziasmul este prezent, echipele joaca cel mai bun fotbal pe care-l au in arsenal iar noua ne ramane doar sa ne bucuram de spectacol si sa plasam pariul cel mai bun.