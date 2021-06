Christian Eriksen a fost operat pentru instalarea unui defibrilator. Fotbalistul nu mai are voie sa joace in Italia

Mijlocasul danez Christian Eriksen, victima unui stop cardiac la meciul cu Finlanda de la Euro 2020, a fost operat joi pentru instalarea unui defibrilator, informeaza gazzetta.it.

Jucatorul va fi externat vineri. Boala sa ar fi putut fi cauzata de miocardita. Daca inserarea dispozitivului este definitiva, el nu va mai putea juca in Serie A, conform news.ro.

Viitorul lui Christian Eriksen ca fotbalist in Italia este aproape compromis. Nu poate fi exclusa complet posibilitatea de a-l vedea pe "Maestro" din nou pe teren in Serie A, dar acum sansele lui sunt reduse. Si oricum, in cel mai bun caz, o posibila revenire nu ar fi o realitate decat dupa cateva luni, la sfarsitul unui proces foarte lung de refacere.

Acesta este rezultatul zilei de joi, care a inceput foarte devreme, cu anuntul facut de Federatia Daneza de Fotbal si de Rigshospitalet, potrivit caruia un defibrilator subcutanat va fi implantat in corpul mijlocasului de la Inter Milano.

Operatia, o interventie considerata de rutina in domeniul medical, a avut loc joi si schimba pentru totdeauna viata sportiva a jucatorului danez.

Vineri, cu exceptia unei situatii neprevazute, Eriksen va parasi spitalul din Copenhaga unde a fost internat de sambata trecuta si va merge la casa sa din Danemarca. Cu un insotitor de calatorie in interiorul corpului, defibrilatorul, un sistem de protectie care regleaza aritmia cardiaca.

In anuntul sau, federatia daneza nu a dezvaluit niciun diagnostic, insa totul sugereaza ca miocardita a fost cauza prabusirii fotbalistului pe teren in meciul cu Finlanda, scrie gazzetta.it, care adauga ca este vorba de o inflamatie pentru care un tratament medicamentos nu ar fi fost suficient. De aici si alegerea defibrilatorului.

Ads

Ce se intampla cu jucatorul acum? Exista doua scenarii, conform sursei citate. In primul rand, trebuie inteles daca implantul defibrilatorului va fi temporar sau permanent.

In al doilea caz, trebuie exclusa posibilitatea revenirii lui Eriksen pe teren in Serie A. Exista alti jucatori care continua sa joace, in ciuda unei interventii similare, iar olandezul Daley Blind, pe teren chiar joi seara, impotriva Austriei, este un exemplu. Olanda, dar si Anglia, accepta aceasta posibilitate.

In Italia, conform protocolului Cocis (Comitetul organizator cardiologic pentru capabilitate sportiva), actualizat in 2017, situatia este imposibila, deoarece nu se poate face un sport de contact cu un defibrilator atasat la inima. Nu este o lege de stat, ci o indicatie precisa pe care o ofera sistemul de sanatate prin centrele de medicina sportiva.

Ads

In cadrul protocolului Cocis, exista un capitol specific pentru purtatorii de "ICD", adica defibrilatorul implantabil pe care Eriksen il cunoaste de joi. In aceste cazuri, capabilitatea sportiva depinde de tipul bolii cardiace subiacente, de prezenta sau nu a simptomelor, de riscul traumatic si de riscul intrinsec al sportului practicat. Cu alte cuvinte, fotbalul este strict exclus. Capabilitatea este acordata numai pentru sporturile fara contact, deoarece un eveniment traumatic (un cot sau o ciocnire in timpul jocului) ar risca deteriorarea defibrilatorului.

Un caz asemanator la Inter este cel al senegalezului Fadiga, pe care nerazzurri l-au blocat in sezonul 2003-2004 si care, in schimb, a continuat sa joace in Premier League.