CFR Cluj l-a transferat pe unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Liga 1

Clubul CFRR Cluj a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile mijlocasului Denis Rusu, care a jucat ultima data la UTA Arad.

"Cluburile CFR 1907 Cluj si Soimii Lipova au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocasului Denis Alex Rusu. In varsta de 20 de ani, Rusu a evoluat in sezonul precedent pentru UTA Arad, sub forma de imprumut de la Soimii Lipova", se arata pe site-ul gruparii clujene.

Super lovitura data de CFR Cluj pe piata transferurilor

UTA Arad a anuntat joi despartirea de 11 jucatori, intre care si Denis Rusu.