Sacrifica Supercupa pentru Liga Campionilor? Ce planuri are Marius Sumudica cu campioana CFR Cluj

Tehnicianul Marius Sumudica a declarat, marti seara, ca jucatorii de la CFR Cluj trebuie sa fie inteligenti si sa pastreze avantajul de doua goluri obtinut la meciul cu Borac Banja Luka, scor 3-1, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor, conform news.ro.

"Daca ne vom culca pe o ureche ca ne-am calificat, va dati seama ce ne asteapta. Stiu ca sunt suporteri patimasi, va trebui sa fim foarte inteligenti si sa mentinem acest avantaj de doua goluri. Imi pare rau de golul primit, le-am strigat de 5 ori de pe margine ca mai e un minut si trebuie sa inchida jocul. Daca intram cu 2-0 la pauza, cu siguranta mai marcam cel putin o data, iar la 3-0 puteam spune ca suntem aproape calificati.

Imi pare rau de ocaziile avute, am jucat un fotbal frumos, am avut 4-5 situatii clare de a marca in prima repriza. Lipseste ritmul de joc, a fost primul joc, o presiune teribila. Mi-a placut atitudinea jucatorilor, exprimarea, am avut o sumedenie de ocazii. E clar ca sunt lucruri pe care le-am lucrat, le vom lucra in continuare, pentru ca trebuie sa profit de calitatile acestor jucatori.

Ne asteapta un meci extrem de dificil cu cei din Craiova, o echipa puternica. Sper sa elimin entuziasmul jucatorilor mei dupa aceasta partida, iar la jocul cu Craiova sa revenim cu picioarele pe pamant. La trei zile vom juca cu Banja Luka, ne asteapta un drum greu cu avionul, nu va fi usor, dar avem un avantaj oarecum confortabil", a declarat Sumudica, potrivit digisport.ro.

"Senzational m-am simtit. Le multumesc suporterilor, mi-au scandat numele, nu poti sa te simti decat bine cand vii intr-un oras si esti respectat de oamenii de aici. Le promit ca voi face tot ceea ce stiu eu mai bine ca aceasta echipa sa triumfe in continuare. Pentru mine este mult mai importanta o calificare si sa mergem cat mai mult in Champions League decat sa luam Supercupa. Asta nu inseamna ca ne vom da la o parte", a mentionat Sumudica.

Formatia CFR Cluj a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa bosniaca Borac Banja Luka, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor.

Returul este programat la 13 iulie, de la ora 21.00.