Ce spune căpitanul naționalei despre plecarea lui Mirel Rădoi de la cârma tricolorilor: ”Am avut o discuție cu Mister”

Căpitanul echipei naţionale, Vlad Chiricheş, a declarat că el şi coechipierii săi nu au fost afectaţi de anunţul plecării selecţionerului Mirel Rădoi după ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, dar a precizat că ei au discutat cu antrenorul lor şi au încercat să-l convingă să rămână.

"Am fost surprins, nu mă aşteptam, dar lucrul acesta nu a afectat vestiarul, ba chiar cred că ne-a unit mai tare şi am început să discutăm împreună despre asta. Am încercat să avem o discuţie cu Mister şi să-i transmitem toată susţinerea noastră şi că ne dorim să fie alături de noi şi pe mai departe, dar asta nu ne-a afectat. Este important să câştigăm aceste jocuri, foarte important. Apoi, cum am mai spus, i-am transmis susţinerea noastră, ne dorim ca el să rămână alături de noi, să mergem la baraj şi să încercăm să ne calificăm la Cupa Mondială alături de el. Sper să se răzgândească şi să fie alături de noi şi la meciurile următoare", a declarat Chiricheş, într-o conferinţă de presă.

Fundaşul echipei Sassuolo spune că jucătorii români trebuie să se gândească la evoluţia lor nu la cea a adversarului de joi, din penultimul meci al grupei preliminare, Islanda.

"Cred că dacă vom fi la fel de concentraţi, la fel de hotărâţi să câştigăm, o vom face. La meciul din Islanda am jucat cu sabia deasupra capului pentru că trebuia să câştigăm neapărat şi s-a văzut o determinare extraodinară din partea noastră, cred că asta ne-a adus victoria. Trebuie să ne gândim la jocul nostru, nu al islandezilor sau al echipelor care joacă fără miză. Trebuie să ne gândim că noi trebuie să câştigăm meciul şi să fim concentraţi, puternici în fiecare duel şi să câştigăm jocul.

Ca fundaş, te pregăteşti pentru orice. Ştim că islandezilor le place să aducă jocul în benzi, să vină cu centrări foarte multe, sunt foarte periculoşi la fazele fixe. Trebuie să fii concentrat în careu. E păcat că nu am reuşit să facem ceva (n.r. - pentru a permite accesul fanilor la meci) şi să jucăm cu spectatori, dar asta este şi trebuie să câştigăm şi fără ei", a afirmat el.

Întrebat dacă a vorbit cu Enes Sali, jucătorul de 15 ani convocat de Mirel Rădoi la echipa naţională, Chiricheş a răspuns: "Nu am avut o discuţie. Când ne-am întâlnit, l-am felicitat pentru convocare şi, prin cantonament, i-am spus să aibă încredere, să joace foarte relaxat şi l-am văzut că în antrenamente este foarte dezinvolt şi un jucător foarte bun. Dacă mi-a dat mingea printre picioare? Încă nu a avut şansa."

În ultimele două etape ale Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, România va evolua, acasă, cu Islanda, la 11 noiembrie, şi cu Liechtenstein, în deplasare, la 14 noiembrie.

Aflaţi pe locul 2 în clasamentul grupei, "tricolorii" sunt siguri de calificarea la barajul de accedere la CM dacă vor câştiga ambele partide.