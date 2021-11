Vlad Chiricheş, fundaşul echipei Sassuolo și căpitanul naționalei României, a fost inclus de site-ul calciomercato.com în echipa celor mai slabi jucători din etapa a 11-a campionatului de fotbal al Italiei, pentru evoluţia sa din meciul de acasă cu Empoli, pierdut cu 1-2.

Chiricheş, notat cu 5 de site-ul citat, a fost integralist în această partidă, ce a venit la câteva zile după succesul de prestigiu de pe terenul lui Juventus Torino (2-1), meci în care fusese folosit din minutul 86.

Ads

Site-ul remarcă greşelile făcute de internaţionalul român în faţa lui Liam Henderson şi Patrick Cutrone: "Piratul Vlad, expert să tragă câte un pui de somn. Face ca pasa cu exteriorul a lui Henderson să pară o pasă filtrantă a lui Modric, iar Cutrone un Benzema."

Chiricheş l-a faultat în careu pe Cutrone, penalty-ul fiind transformat de Andrea Pinamonti.

Echipa celor mai slabi jucători din etapa a 11-a, alcătuită de calciomercato.com, este alcătuită din: Rui Patricio (AS Roma, nota 5) - Rick Karsdorp (AS Roma, 5), Vlad Chiricheş (Sassuolo, 5), Kalidou Koulibaly (Napoli, 4,5), Riccardo Gagliolo (Salernitana, 5) - Theo Hernandez (AC Milan, 5), Arthur (Juventus, 4,5), Adrien Rabiot (Juventus, 4). Emmanuel Gyasi (Spezia, 4) - Tammy Abraham (AS Roma, 4,5), Henrih Mhitarian (AS Roma, 4,5). Antrenor: Massimiliano Allegri (Juventus, 4).

TuttoMercatoWeb l-a notat tot cu 5 pe Chiricheş pentru evoluţia din weekend.