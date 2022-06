Când se dă startul în Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1?

Marile campionate de fotbal din Europa vor începe în luna august, la câteva săptămâni distanță de la debutul Ligii 1. Noul calendar fotbalistic din Europa va fi dat oarecum peste cap din cauza Cupei Mondiale din 2022, astfel că în campionatele de top va apărea și o pauză de iarnă.

Premier League începe vineri, 5 august

Manchester City este campioana en-titre după ce s-a impus dramatic în ultima etapă și a câștigat duelul de la distanță cu FC Liverpool. A fost al doilea sezon la rând în care echipa lui Guardiola a câștigat întrecerea internă, iar nume precum Liverpool, Chelsea, United, Arsenal și Totthenham au cu siguranță ambiția de a opri trupa de pe Etihad.

Începând cu 14 noiembrie, campionatul va avea o pauză pentru meciurile de la turneul din Qatar, dar Premier League va reveni în forță cu etapa de Boxing Day de pe 26 decembrie.

Fanii fotbalului vor putea vedea trei trupe noi în noul sezon din Premier League: Fulham, Bournemouth și Nottingham Forrest, care au promovat din Championship. A fost o vară liniștită la nivelul băncilor tehnice, iar Erik ten Hag la Manchester United este singura mutare.

În ce privește transferurile, City și Liverpool au ieșit până acum în evidență. City l-a adus pe Erling Haaland de la Dortmund, iar Liverpool a plătit 85 de milioane de lire sterline pentru atacantul Darwin Nunez de la Benfica Lisabona. Tottenham are și ea planuri mari și i-a adus pe Ivan Perisic și Yves Bissouma de la Brighton, pentru ultimul plătind 35 de milioane de lire sterline.

Așadar, se anunță o luptă aprigă pentru câștigarea titlului, conform cotelor antepost afișate de agențiile de pariuri sportive online. În noul sezon, Manchester City pornește din noi cu prima șansă (cota 1.62). Pe lista cu favorite din Premier League se mai află Liverpool (cota 3.50), Tottenham (cota 15.00), Chelsea (cota 19.00), Manchester United (cota 34.00) și Arsenal (cota 67.00).

Serie A debutează sâmbătă, 13 august

După un sezon nebun, în care AC Milan a reușit să devină campioană și să stopeze seceta de 11 ani, Serie A se anunță foarte interesant. Va fi un sezon lung, ce va dura până pe 4 iunie 2023, din care nu vor mai face parte Cagliari, Genoa și Venezia, echipe retrogradate direct.

Locul lor va fi luat de Monza, aflată la prima participare în Serie A, dar și de Lecce și Cremonese. Cremonese (Massimiliano Alvini), Hellas Verona (Gabriele Cioffi), Udinese (Andrea Stottil) și Empoli (Paolo Zanetti) și-au numit noi antrenori, dar pe piața de transferuri nu a fost prea multă agitație până acum.

Cu siguranță ce-i mai bun abia urmează, iar noul sezon din Serie A va fi cu adevărat interesant. Inter Milano, campioana din urmă cu două sezoane, e creditată cu un ușor avantaj, având cota 2.50 să ridice trofeul. Juventus (cota 3.00), AC Milan (cota 4.50), Napoli (cota 15.00), AS Roma (cota 15.00), Atalanta (cota 21.00) și Lazio (cota 51.00) sunt celelalte favorite la câștigarea Serie A 2022/2023.

Spectacolul din La Liga se reia vineri, 12 august

FC Barcelona are cu siguranță o revanșă de luat pentru a stopa dominația celor de la Real Madrid, care au ieșit învingători în La Liga dar și în Champions League în ediția precedentă.

Iar startul în La Liga se dă pe 12 august, cu trei nume noi: Almeria, Real Valladolid și Girona, care le-au înlocuit pe Levante, Alaves și Granada. Diego Martinez o preia pe Espanyol, iar Gennaro Gattuso vine pe banca Valenciei, în timp ce Athletic Bilbao nu și-a anunțat încă noul antrenor, care va veni în locul lui Marcelino.

Pe piața transferurilor nu a fost agitație prea mare până acum. Real Madrid a ieșit în evidență prin achizițiile lui Antonio Rudiger de la Chelsea și a lui Aurelian Tchouameni de la AS Monaco. FC Barcelona a fost destul de liniștită și l-a adus doar pe Pablo Torre de la Racing Santander, în timp ce Atletico Madrid nu a făcut încă nicio mutare.

Așadar, Real Madrid pornește tot cu prima șansă și are cota 2.05 să ridice trofeul. FC Barcelona are cota 2.80, Atletico are 6.50, în timp ce Sevilla are 2.60.

Bundesliga și Ligue 1 încep în primul weekend din august - Startul în aceste două campionate se va da în weekend-ul 5-7 august. Schalke 04 și Werder Bremen, două echipe de tradiție, vor veni în Bundesliga în locul lui Greuther Furth și a Arminiei Bielefeld. De partea cealaltă, Toulouse, Ajaccio și Auxerre se întorc în Ligue 1 și intră în locul lui Bordeaux, Metz și Saint-Etienne.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.