Rodion Camataru implineste azi 63 de ani: de ce l-a refuzat Cami pe Valentin Ceausescu

Fostul international Rodion Camataru, 73 meciuri si 21 de goluri pentru Romania, implineste azi 63 de ani!

Nascut la Strehaia, judetul Mehedinti, Camataru a imbracat la nivel de seniori tricoul echipelor Universitatea Craiova (1974-1986), Dinamo Bucuresti (1986-1989), Charleroi (1989-90) si Heerenveen (1990-1993).

A fost de 2 ori campion al Romaniei si a cucerit de 4 ori Cupa Romaniei cu Universitatea, iar in 1987 a devenit Gheata de Aur a Europei pe cand juca la Dinamo. Per total, doar in primul esalon din Romania, are 198 de goluri reusite in 378 de meciuri.

Intr-un interviu acordat FRF.ro, Rodion Camataru a vorbit despre inceputurile sale in fotbal. "M-am nascut intr-o familie fara posibilitati extraordinare, dar am avut un trai decent. Mi-a placut fotbalul de mic, bateam mignea pe maidan de la 5-6 ani.

La 14 ani am facut parte din lotul echipei din Strehaia in Divizia C. Mi-a placut fotbalul la maxim, fugeam de acasa, ascundeam echipamentul in geanta. Ai mei nu stiau pana intr-o zi cand antrenorul l-a anuntat pe taica-meu de legitimarea mea la club.

In 74 am jucat un amical cu tienretul de la Craiova, am marcat un gol superb si din acel moment mi s-a stabilit viitorul. M-am transferat la Craiova. Nu mi-a fost usor de la inceput, la 16-17 ani nu esti chiar copt. Cernaianu a avut incredere in mine, mi-a dat sanse", a povestit Cami.

In 1986, Rodion Camataru trecea de la Universitatea Craiova la Dinamo.

"La vremea respectiva, eu nu mai aveam motivatie, a trebuit sa gasesc altceva. Mi s-a facut o oferta de nerefuzat la vremea respectiva si mi s-a promis ca voi fi lasat sa joc afara. Suporterii dinamovisti m-au asimilat foarte repede, m-au iubit foarte multe, in schimb, oltenilor nu le-a cizut bine.

Sa va spun in premiera un lucru, m-a sunat cineva de la Steaua foarte important ca Valentin Ceausescu vrea sa se vada cu mine, ma dorea la Steaua. Dar imi dadusem cuvantul celor de la Dinamo. Nu m-am dus la intalnirea respectiva".

Camataru a fost ales de fanii lui Herenveen drept cel mai bun atacant din istoria clubului. "Fotbalul olandez ii avantajeaza pe atacanti, se joaca deschis. Am facut o alegere buna mergand acolo. Si eu m-am gandit de ce m-au ales pe mine, dar cred ca felul meu de a fi, lumea m-a iubit enorm acolo".