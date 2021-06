EURO 2020: Ce echipe s-au calificat in optimi chiar daca nu au jucat ultimul meci din grupa

Reprezentativele Frantei, Angliei, Cehiei, Elvetiei si Suediei si-au asigurat calificarea in optimile Euro-2020, in urma rezultatelor inregistrate luni in grupele B si C.

Danemarca a invins Rusia, scor 4-1, iar Belgia a trecut de Finlanda, scor 2-0, danezii si belgienii calificandu-se in optimi din grupa B.

Ce antrenor in voga de la EURO 2020 propune Mircea Lucescu la nationala Romaniei

Tot luni, Austria a invins Ucraina, scor 1-0, si a ajuns in optimi alaturi de Olanda, din grupa C.

In urma acestor rezultate, Franta, Anglia si Cehia, si Suediei, care inca nu au jucat in ultima etapa, dar au 4 puncte dupa doua meciuri si-au asigurat cel putin locul 3 in grupele F, D, respectiv E.

Si Elvetia este in optimi, dupa ce a terminat grupa A pe locul 3, cu patru puncte.

In optimi mai sunt calificate Italia, Tara Galilor.