Brazilia - Argentina, finala de vis la Copa America. Ce spune Neymar inainte de confruntarea cu Messi

Atacantul brazilian Neymar a afimat ca meciul de sambata impotriva Argentinei, programat pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, care va stabili castigatoarea trofeului Copa America, este finala pe care a visat mereu sa o dispute, informeaza EFE, conform agerpres.ro.

"Este finala pe care am visat mereu sa o joc. Finala pe care toata lumea careia ii place fotbalul o asteapta de la o Copa America. Un Brazilia - Argentina este un clasico de multi ani, deoarece ambele echipe sunt mari", a precizat Neymar intr-un videoclip difuzat de Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF).

Ads

"Este pentru toate titlurile pe care le-au castigat deja, pentru toti cei care au trecut deja prin echipele nationalei, pentru cei care sunt astazi. Este o onoare pentru mine sa fac parte din aceasta echipa de jucatori brazilieni. Este evident ca dorinta de a castiga este imensa", a subliniat jucatorul lui PSG.

Neymar si-a amintit ca la finala editiei precedente din Copa America, pe care a Brazilia a castigat-o in 2019, cu Peru, tot pe stadionul Maracana, a fost nevoit sa urmareasca jocul din tribune, ca urmare a unei accidentari pe care a suferit-o inaintea turneului.

"Am suferit mult atunci. Stiam ca as fi putut sa fiu acolo pe teren dar din pacate, din cauza unei accidentari, am ramas in afara lotului. Este prima mea finala de Copa America si voi da totul pentru a castiga acest titlu", a mai spus Neymar.

Brazilianul s-a referit si la prietenia sa cu starul argentinian Lionel Messi, cu care a impartit vestiarul la FC Barcelona timp de patru ani, inainte de a pleca la Paris Saint-Germain.

"Am spus mereu asta. Este cel mai bun jucator pe care l-am vazut vreodata jucand. Este un mare prieten, doar ca acum suntem intr-o finala si suntem rivali. Vreau sa cuceresc acest titlu care este primul, ca si in cazul sau. Stiu ca a luptat mult pentru un trofeu cu Argentina. Daca nu eram eu in finala si nici Brazilia, as fi fost mereu un fan al Argentinei", a adaugat Neymar.