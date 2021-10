”Bomba” lui Mirel Rădoi, dezamorsată de Răzvan Burleanu? ”Există și geniști în Federație! Să nu mai folosească strategiile astea”

După ce selecționerul Mirel Rădoi și-a anunțat iminenta plecare de la cârma naționalei României la capătul meciurilor din grupa preliminară pentru CM 2022, oficialii FR au intrat în alertă și încearcă să-l convingă să continue și pentru partidele de ”baraj”, dacă România va ajunge acolo.

"Există și geniști în Federație care pot să dezamorseze bombele astea, dar revenind la declarația lui Mirel, avem timp să stăm, să discutăm, să analizăm tot. Mirel va avea o întâlnire cu președintele, cu mine și vom pune la punct anumite lucruri. Orice lucru se poate întoarce.

Reacțiile sunt imprevizibile uneori. Probabil că și el a trăit în tensiune mare, știți ce i s-a întâmplat de-a lungul timpului la națională, criticile aduse. Toate se adună. Asta este, mai ai și astfel de reacții. Eu cred că va reveni la sentimente mai bune și va continua la echipa națională.

Da, m-a surprins, normal. Am fost în vestiar, l-am pupat, l-am felicitat, iar când am ajuns acasă era să fac un puseu de tensiune când am văzut la televizor. Să nu mai folosească strategiile astea, că mă lasă inima", a declarat la Digisport directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.