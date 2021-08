Cel mai bun fotbalist al lui Hagi, un adevărat globe-trotter european

Jefte Bentacor este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Liga 1 și nu neapărat doar pentru golul înscris de la 55 de metri, în partida cu Dinamo.

Spaniolul se află la al doilea sezon în România, jucând la FC Voluntari în sezonul precedent.

El a ajuns în țara noastră după ce el a evoluat un sezon în liga a doua din Austria, la SV Ried, reușind 16 goluri în 30 meciuri.

În vârstă de 28 de ani, Jefte s-a născut la Las Palmas, în Spania, dar este un adevărat globe-trotter, ținând cont de numărul echipelor pe care le-a schimbat.

Are contract cu Farul Constanța până în 2023 și în sezonul current a înscris patru goluri în șase meciuri.

Atacantul are o cotă de piață de 500.000 de euro, conform Transfermarkt. „Când am luat hotărârea să-l aducem pe Jefte, am făcut anumite sacrificii financiare pe care până acum nu le-am făcut. Am hotărât împreună cu Gică Hagi, am analizat foarte mult această posibilitate, ne plăcea enorm jucătorul, dar puterea noastră financiară nu este la nivelul altor cluburi. Așa că a trebuit să facem eforturi financiare importante, iar acum ne bucurăm că am făcut asta”, a spus Gică Popescu, președinte la Farul.

Echipe la care a jucat Bentacor

2011 Hércules 2 meciuri (0 goluri)

2012 Ontinyent 6 (0)

2013–2014 Tenerife B 50 (28)

2014–2015 Eldense 16 (2)

2015 Unión Viera 14 (5)

2015 Badajoz 0 (0)

2015–2017 Las Palmas B 31 (16)

2016–2017 Arandina 18 (3)

2017 San Fernando 14 (8)

2017–2018 Unión Viera 10 (8)

2018 Stadl-Paura 10 (9)

2018–2019 Mattersburg 6 (1)

2019 Vorwärts Steyr 14 (5)

2019–2020 Ried 28 (14)

2020–2021 Voluntari 29 (8)

2021– Farul Constanța