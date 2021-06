Belgia va debuta sambata la Euro 2020, de la ora 22.00, in confruntarea cu Rusia de la Sankt Petersburg, iar Axel Witsel e unul dintre fotbalistii pe care se bazeaza selectionerul Roberto Martinez la acest turneu final.

Din pacate pentru "dracii rosii", Belgia va avea doua mari absente la partida cu Rusia, este vorba despre mijlocasii Kevin De Bruyne (Manchester City) si Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Acesta din urma are o poveste de viata interesanta si pentru publicul din Romania, de vreme ce fotbalistul e cuplat de mult timp cu o compatrioata de-a noastra, Raffaella Szabo. Pe jumatate romanca, pe jumatate unguroaica, tanara are rude in zona Brasovului, iar Axel Witsel a petrecut numeroase vacante la noi in tara, pe Valea Prahovei.

Povestea de iubire dintre cei doi a inceput in urma cu mai mult de un deceniu, cand el juca la Standard Liege, iar ea era studenta la marketing in orasul belgian. In 2020, Raffaella a mentionat pe Instagram implinirea a 11 ani de cand si-a cunoscut sotul, cu care are si trei copii, doua fetite si un baiat, ultimul venind pe lume de curand, la inceputul lunii mai 2021.