Cine e fotbalistul care a rămas fără un dinte după ultimul meci din Liga I

Universitatea Craiova a fost învinsă, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, în minutul 70.

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat sâmbătă seara, după meciul cu UTA Arad, pierdut cu scorul de 0-1, că are “dinţii făcuţi praf” şi că arbitrul i-a lăsat pe adversarii oltenilor să joace foarte dur.

Bancu a fost lovit cu cotul în figură de Rogerde la gazde, în minutul 22, gest pentru care jucătorul echipei UTA a primit cartonaş galben de la arbitrul Adrian Cojocaru.

"Mi-a dat dintele jos, trebuie să merg să-mi repar dintele, nici nu pot să vorbesc corect. Cu cotul m-a lovit, cu ce să mă lovească? Doar nu cu piciorul. Se vede foarte clar. Şi sus şi jos. Am dinţii făcuţi praf. Şi arbitrul spune că nu e nimic, că e barieră pusă, că protejează mingea. Unde protejează mingea? Eu nu înţeleg. Trebuie să facem neapărat ceva cu arbitrajul. E incredibil aşa ceva! De ce a fost încărcătură? Din cauza arbitrajului. A întărâtat ambele echipe arbitrul, i-a lăsat să joace foarte dur. Tot timpul ne călcau, ne loveau cu cotul. Noi, dacă facem ceva, primim 5 etape de suspendare. Ei nu primesc decât galben şi gata, că aşa e mereu în România. Eu, când am avut piciorul rupt, cel care m-a lovit a primit o etapă. Eu, când l-am lovit pe cel de la Botoşani, am primit 3 etape. eu nu înţeleg cum e pedeapsa asta, pentru unii e aşa, pentru alţii e altcumva. Nu ştiu dacă e o tentă, dar numai pentru noi se întâmplă asta. Ei au jucat foarte dur, ăsta n-a fost fotbal, a fost altceva ", a spus Bancu, potrivit digisport.ro.