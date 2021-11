Balonul de Aur e acordă în această seară la Paris. Sunt doi mari favorți pentru câștigarea trofeului, argentinianul Lionel Messi (PSG) și polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen).

Balonul de Aur se va acorda în cadrul unei ceremonii formale care începe la 21.30 la Paris și care va fi transmisă online.

Trofeul revine după un an de pauză, anul trecut el nefiind acordat din cauza pandemiei de Covid.

Topul va fi anunțat de la coadă începând cu ora 17.30.

În ultimii 12 ani, Balonul de Aur a mers la Lionel Messi sau la Cristiano Ronaldo, cu o singură excepție, Luca Modrici, câștigătorul din 2018.

Anul acesta, lupta se va da între polonezul Robert Lewandowski și argentinianul Lionel Messi, Pentru polonez vorbesc nenumăratele goluri înscrie pentru Bayern și faptul că anul trecut el ar fi meritat să câștige fără emoții.

Messi are în dreptul său un singur mare plus, câștigarea Copei America alături de naționala Argentinei.

Pe surse, cum se spune, trofeul ar merge la Lewandowski. Mai mulți oameni care se laudă că și în trecut au aflat din timp numele câștigătorului susțin că Lewa este cel ales anul acesta.

Mo Salah (Liverpool) și Jorginho (Chelsea) sunt și ei printre pretendenți.

Se mai acordă alte trei trofee: cea mai bună fotbalistă, cel mai bun tânăr jucător și cel mai bun portar.

Schedule (🇫🇷 time)

4.30PM - Start of ranking reveal

7.00PM - Red carpet

8.30PM - Start of the ceremony