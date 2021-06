Umilinta maxima la care au fost supusi fotbalistii Generatiei de Aur, la EURO 2020, de catre FRF nu a fost trecuta cu vederea de un alt mare jucator Gabi Balint.

Fostul mare fotbalist al Stelei a postat o fotografie pe retelele de socializare cu un mesaj ironic, catre Gica Hagi.



Totul a pornit de la faptul ca Gica Hagi, Gica Popescu si Dorinel Munteanu au primit invitatii de la FRF la primul meci de la EURO 2020, la tribuna a doua, in mijlocul suporterilor. Asta in conditiile in care la sectorul VIP erau numai politicieni si sefii FRF.



"Ma doare sufletul. Nu am cuvinte. Nu ma asteptam", a spus Dorinel Munteanu la Digisport.

Intamplarea nefericita l-a facut pe Gabi Balint sa puna o poza pe facebook cu Gica Hagi si cu un mesaj catre patronul de la FC Viitorul.

"Vrei statui? Stai bland ca nu prindem loc nici la tribuna 1", a scris Balint pe retelele de socializare.

Gabi Balint si Gica Hagi. Foto: Facebook / Gabi Balint

Balint face referire la un moment din anul 1998, atunci cand Hagi a declarat ca fotbalistilor Generatiei de Aur trebuie sa li se faca statui, pentru ca o sa urmeze o perioada neagra in fotbalul romanesc dupa retragerea lor. Lucru ce s-a si adeverit mai tarziu. Romania nu a mai fost la un Mondial din 1998, iar la EURO ne calificam foarte rar.

