EURO 2020: Incredibil asa ceva! Autogol de cascadorii rasului in meciul Slovacia - Spania VIDEO ULUITOR

Portarul Slovaciei, Martin Dubravka, a inscris autogolul sezonului in meciul cu Spania, care are loc, miercuri, la Sevilla, in ultima etapa a Grupei E din cadrul Euro-2020.

In minutul 30, spaniolul Sarabia a sutat din afara careului, mingea a lovit bara transversala si a luat inaltime, iar portarul Dubravka, cu fata la poarta, a asteptat-o sa coboare pentru a o respinge in corner. Insa, in loc sa impinga balonul peste bara, goalkeeper-ul de la Newcastle United, in varsta de 32 de ani, l-a impins in poarta.

Spania conduce astfel Slovacia cu 1-0, desi a mai avut o ocazie importanta de a marca.

In minutul 11, Alvaro Morata a ratat o lovitura de la 11 metri.

