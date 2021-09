Un mare antrenor al lumii și-a anunțat retragerea. Le-a pregătit pe Real Madrid și Chelsea și a fost selecționer la șase naționale

Olandezul Guus Hiddink, în vârstă de 74 de ani, şi-a anunţat, joi, retragerea din activitatea de antrenor, conform news.ro.

„În ultima perioadă, cu pandemia, nu prea am muncit. Am discutat cu preşedintele federaţiei din Curacao şi am decis să ne încheiem colaborarea. Însă mă voi opri complet. Nu voi proceda ca Dick Advocaat (care la un moment dat şi-a anunţat retragerea, însă a revenit)”, a spus Hiddink la postul SBS 6, potrivit L’Equipe.

Ads

Guus Hiddink a antrenat ultima dată naţionala din Curacao. De la începutul carierei până acum el a pregătit echipele PSV, Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Betis, Chelsea şi Anji Mahacikala, precum şi reprezentativele Olandei, Coreei de Sud, Australiei, Rusiei, Turciei şi under 21 a Chinei.