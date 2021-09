Antrenorul lui Dinamo a dat declarația zilei: ”Du-te acasă dacă nu ai chef să munceşti!"

Dinamo a bifat o nouă înfrângere umilitoare, 0-5 la Universitatea Craiova, și se afundă în mocirla din subsolul clasamentului.

Sorin Colceag, cel care conduce echipa pțnă la numirea ui Mircea Rednic, a avut un discurs dur la adresa elevilor săi.

"Acum putem găsi mii de vinovaţi, dar trebuie să ne analizăm pe noi, să fim atenţi cu ce facem fiecare. Nu cred că trebuie să aştepte motivaţie, trebuie să ştie că sunt la Dinamo, să fie conştienţi de asta. Ce motivaţie? Când te duci la doctor, pe masa de operaţie, îţi zice asistenta că doctorul nu are motivaţie? Sau la un restaurant bucătarul nu are motivaţie? Păi du-te tată acasă dacă nu ai chef să munceşti. Ne-a lipsit total spiritul lui Dinamo, am dezarmat uşor, am făcut un pas în spate şi asta costă. Trebuie să-şi regăsească spiritul cât mai repede. Toţi cei care pot să ajute Dinamo trebuie să facă un pas în faţă" a spus Sorin Colceag, la finalul partidei din Bănie, care a consemnat a șaptea înfrângere consecutivă pentru dinamoviști.