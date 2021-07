Penaltiul primit de Anglia in meciul cu Danemarca a fost aspru criticat pe retelele de socializare si in tot mediul online. In afara suporterilor, numerosi oameni de fotbal s-au declarat dezamagiti de modul in care Anglia a obtinut calificarea in finala Euro 2020, conform news.ro.

"It's diving home", a scris jurnalistul italian Tancredi Palmeri, corespondent al postului BeIN Sports. El a facut un joc de cuvinte plecand de la expresia "It's coming home", folosita de fanii englezi pentru a anunta ca trofeul se va intoarce in tara in care a fost inventat fotbalul. Cuvantul "diving" face referire la "plonjonul" prin care Raheem Sterling l-a pacalit pe arbitrul Daniel Makkelie si sistemul VAR, la caderea sa spectaculoasa in careu.

Ads

"A castigat echipa mai puternica. Anglia a meritat-o si au fost fantastici, dar pentru mine nu este niciodata penalti. La acest nivel, intr-o semifinala europeana, chiar nu am inteles decizia. Sunt fericit pentru Anglia, dar ca om de fotbal sunt dezamagit de decizia care a fost luata", a spus antrenorul Jose Mourinho, potrivit gazzetta.it.

"Cu cinci secunde inainte ca Sterling sa ia balonul, a mai existat o minge pe teren si i-am facut semn celui de-al patrulea oficial (n.r. - Ovidiu Hategan), dar jocul a continuat. Si apoi si-a intins piciorul. Nu a fost un fault de penalti", a spus selectionerul danez Hjulmand.

"Anglia se califica in finala dupa prelungiri si cu controverse", a titrat marca.com.

"Nu e penalti", a scris pe Twitter fostul international francez Bixente Lizarazu.

Si baschetbalistul muntenegran Nikova Vucevici de la Chicago Bulls a spus ca nu a fost penalti: "Nu pot sa cred ca au acordat penalti in favoarea Angliei. Ce gluma!".

Insa Sterling sustine ca a fost penalti. "Este clar fault", a asigurat Sterling dupa meci, la microfonul ITV. "Am intrat in careu, el a intins piciorul si a fost un penalti evident", a continuat jucatorul de la Manchester City.

Anglia a invins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.

Anglia va intalni in finala Italia. Ultima partida a competitiei va avea loc duminica, de la ora 22.00, tot pe Stadionul Wembley.