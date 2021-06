7 lucruri nestiute despre Andrei Sevcenko. Cine e fotomodelul cu care isi imparte viata selectionerul Ucrainei

Ucraina s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Euro 2020, dupa ce a invins, la Glasgow, pe Stadionul Hampden Park, cu scorul 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Suediei. Golul victoriei a fost marcat in minutul 120+1, cand ucrainenii erau in superioritate numerica.

Artizanul acestui succes este fara indoiala selectionerul Andrei Sevcenko (44 de ani), fostul mare fotbalist care s-a consacrat in tricoul lui AC Milan. Iata cateva aspecte mai putin cunoscute din viata personala a lui Andrei Sevcenko.

*Kristen Pazik, sotia lui Andrei, este un fotomodel american de 42 de ani cu origini poloneze.

*Cei doi s-au cunoscut in 2002, la un after-party organizat la Milano, si s-au casatorit in 2004.

*Cuplul are patru copii, toti baieti: Jordan (17 ani), Kristian (15 ani), Alexander (9 ani) si Rider Gabriel (7 ani).

*Prieten apropiat cu designerul Giorgio Armani, Sevcenko a deschis doua magazine de profil la Kiev. De asemenea, sotii Sevcenko administreaza o afacere online cu produse de fashion si lifestyle.

*Sevcenko e un pasionat inrait de golf si a participat chiar la un concurs profesionist, in 2013.

*Selectionerul Ucrainei are o fundatie prin care ajuta financiar copiii orfani din intreaga lume.

*Andrei Sevcenko s-a implicat activ in politica din Ucraina, candidand fara succes pentru un loc de parlamentar la alegerile din 2012.