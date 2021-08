Cum îl hărțuiește Ana Maria Prodan pe Laurențiu Reghecampf, în plin scandal de divorț

Ana Maria Prodan e de neoprit în ofensiva pe care a declanșat-o de la apariția veștii că Laurențiu Reghecampf vrea să divorțeze.

Chiar dacă a plecat în Dubai, Prodanca nu se lasă și bombardează mediul online cu fotografii și mesaje pentru și despre Reghecampf, care nu are nicio reacție.

Practic, antrenorul Universității Craiova nu a comentat în niciun fel scandalul de divorț în care este implicat, asistând impasiv la spectacolul pe care îl face, încă, soția sa.

Ana Mara Prodan a publicat un clip în care Reghecampf apare spunând “Gata, am plecat! I love you”, cu mesajul: “REGHECAMPF = SOȚ ȘI TATĂ PERFECT! Nu trădează niciodată familia sau copiii noștri! Este cu adevărat un exemplu care merită! ASTA SPUNEM TOȚI DESPRE SOARELE NOSTRU!AȘA ESTE SOȚUL MEU IN REALITATE! După fiecare antrenament îmi trimite mesaj …nu trimite către Becali sau către dame de oraș …. Nu sta in restaurante sa bea pana leșina cum văd ca se insinuează … muncește si vine acasa, face avere Pt familia noastră, cumpara case copiilor, banii din conturi ii cheltuie NUMAI PT NOI FAMILIA LUI! 😡 ÎNCĂ VA ROG SA MI LĂSAȚI SOȚUL SI COPIII IN PACE!”

Mesajul este însă vechi, pe pereții culoarului pe care trece Reghecampf, fiind sigla unui club arab, unde Reghe a activat în trecut.

Mesajul vine la câteva ore după ce Ana postase o fotografie sexy, în care își etalează posteriorul în fața unor ferestre.