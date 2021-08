Ana Maria Prodan, un nou mesaj arogant și războinic la adresa rivalelor sale FOTO

Ana Maria Prodan s-a refugiat în Dubai, în plin scandal de divorț, încă neanunțat, cu Laurențiu Reghecampf.

De acolo, impresara își bombardează concurența cu mesaje pe rețelele sociale.

În ultima postare, Ana și-a arătat posteriorul în fața unui raft plin cu pantofi, mesajul fiind: “CAND ESTI LA INALTIME TOATA VIATA, ESTI OBLIGAT SA RAMAI LA INALTIME TOATA VIATA”

Apoi,Prodanca a transmis ce simte în aceste momente. „Sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux, cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu! Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați «cu bani»! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini? și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”, a transmis Anamaria Prodan conform digisport.ro.