Pont de aur pentru cei care au fose septice: "Efectul este simțit chiar de a doua zi"/ "N-o să mai mănânc pâine niciodată"

Şase din zece români au fose septice şi nu toţi au contracte cu firme de vidanjare. Una dintre problemele comune pe care le întâmpină este legată de mirosurile neplăcute.

Un român care a descoperit o soluție simplă și ieftină pentru această situație a împărtășit-o într-o postare pe Facebook.

Ads

"Pentru toți care stați la țară și aveți fose care emană un miros urât, vreau să vă împărtășesc și vouă ceva experimentat de mine, cu succes!

Am scăpat de miros cu 4 pliculețe de drojdie uscată pusă în chiuveta din bucătărie. Am turnat drojdia și apoi am dat drumul la apă rece.

Efectul este simțit chiar de a doua zi!", a scris românul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Chiuveta nu ar trebui să fie conectată la fosă"

Unii dintre cei care au comentat sunt de părere că chiuveta nu ar trebui să fie conectată la fosă, de fapt.

Ads

"Chiuveta de la bucătărie sau orice altă chiuvetă nu ar trebui să fie conectată la fosă. Pe scurt, fosa ar trebui să fie un mediu controlat unde fecalele sunt consumate de bacterii și transformate în substanțe inofensive. Ori tu când arunci în fosă gel de dus, detergent de vase, soluții cu care cureți prin casă, atunci bacteriile alea cam mor și rămâi cu un amestec de fecale și fairy. De asemenea la noi există impresia greșită că niște caca aruncat în natură e ok, e bio și e organic, pe când detergentul de vase e mai toxic pentru mediu, ceea ce nu e chiar așa."

"Așa este, a mea nu este conectată, doar wc, nici dușul, nici chiuvetele. Le-am făcut o scurgere diferită și merg între copaci."

Alte soluții

"O măsură de bioactivatori săptămânal și e rezolvată problema. Dizolvă materia grosieră, elimina mirosurile."

"Microbec pastile. Folosesc de peste 5 ani în gospodăria tatălui meu. Pun câte 2-3 pastile la săptămână."

Ads

"Eu arunc drojdie proaspătă în wc, o las să se dizolve și apoi trag apa. Sau resturile de bere, tot în wc le vărs. Niciodată nu a mirosit haznaua, nici măcar când o vidanjăm."

"Recomand bioactivatorul Oxygen. E cam scumpuț, dar merită cheltuiala. Îl folosesc de aproape 3 ani la o fosă de 2 m³ și n-am avut probleme cu mirosurile."

Unii nu cred că drojdia este o soluție

"Ferească Dumnezeu de așa sfat! Cum crește aluatul, tot așa crește și ce se află în fosă, să nu mai vorbim de gazele care apar."

"Serios? Drojdie uscată? Întreb și eu ca un neștiutor, nu a făcut reacție? Mă gândesc că în mod normal gazele și aciditatea din fosă în reacție cu drojdia se "umflă", fierbe și degajă gaze."

"Acum miroase a gogoși?"

Unii se distrează pe marginea subiectului.

"Acum miroase a gogoși?"

"Dacă exagerați cu drojdia, o să se vidanjeze singură fosa, adică va ieși afară!"

"Niște făină, o lingură de sare și gata aluatul."

"Acum n-o să mai mănânc pâine niciodată."

Ads

"Și noi tot în wc aruncăm berea, dar înainte o filtrăm prin rinichi."

"Era o vorbă.... dacă ai boală pe vecin, aruncă-i un pachet de drojdie în wc."

"Eu am folosit carbid și aștept să vină de la Primărie să verifice cu lumânarea."

Cei care au fose septice sunt obligaţi să le declare la primărie

Guvernul vrea să înfiinţeze un registru de evidenţă pentru a monitoriza situaţia apelor uzate. Proprietarii sunt obligaţi să declare fosele septice la primărie, ca să fie verificaţi dacă nu poluează. Cine nu se înscrie în registru, primeşte cinci mii de lei amendă.

"Sunt foarte multe fose septice care nu respectă standardele minime de epurare a apelor uzate. Sunt foarte multe situaţii când este aproape imposibil de urmărit cine face finalizarea şi unde ajunge apa uzată", a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului.

Obligaţia de a declara fosa septică a fost instituită pentru a verifica dacă proprietarul are contract cu o firmă de vidanjare şi nu aruncă dejecţiile la întâmplare.