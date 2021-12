A trecut un an de la teribilul acccident suferit în Formula 1 de Romain Grosjean. Mașina a fost ruptă în două și a luat foc. Cum arată acum pilotul FOTO

La 29 noiembrie 2020, pilotul francez Romain Grosjean suferea un accident înfiorător pe Bahrain International Circuit de la Sakhir, din care a scăpat miraculos.

În turul I al cursei din antepenultima etapă a sezonului 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1, monopostul Haas condus de Grosjean a lovit bariera de protecţie de pe marginea pistei cu o viteză de 221 kilometri/oră şi a fost supus unei forţe de peste 50G.

Maşina a lovit frontal bariera de protecţie şi s-a rupt în două bucăţi. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalică şi a fost cuprinsă de o vâlvătaie. După 27 de secunde parcă fără sfârşit, el a reuşit să iasă din epava în flăcări, suferind doar arsuri la mâini.

În ciuda acestui accident grav care i-a schimbat viaţa, pilotul francez, care ulterior a părăsit Formula 1 şi a trecut în IndyCar, duce o viaţă normală, fără însă a-şi neglija mâna stângă, arsă serios în accident, cu exerciţii zilnice de recuperare.

La un an de la acel accident care a şocat lumea sportului cu motor, Romain Grosjean a discutat cu fostul pilot de F1 Nico Rosberg, care are un canal YouTube. În conversaţia relaxată, care a durat aproape o oră, ei au trecut în revistă câteva momente din cariera lui Grosjean, perioada petrecută la Renault, relaţia cu Fernando Alonso şi, mai ales, accidentul de pe circuitul din Bahrain, informează mundodeportivo.es.

La un moment dat, fostul pilot german l-a întrebat pe Grosjean despre mâna lui, la care Romain Grosjean a reacţionat arătând ambele mâini. "Dreapta e bună, stânga, ceva mai puţin bună", a recunoscut sportivul francez, în vârstă de 35 de ani.

We talk about the importance of psychologists & how his life has changed. Romain’s strength is a big inspiration for me...1/2 pic.twitter.com/EnKpf6S1US— Nico Rosberg (@NicoRosberg) November 29, 2021