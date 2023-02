S-au stins luminile la WTA Abu Dhabi! Tenismenele care au făcut senzație pe circuitul de Formula 1 FOTO

În avanpremiera turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (6-12 februarie), aflat la prima sa ediție, două dintre tenismenele prezente în Emirate au fost provocate de organizatori la o cursă de karting.

Rusoaica Daria Kasatkina (8 WTA) și estona Anett Kontaveit (18 WTA) sunt jucătoarele care au acceptat cu zâmbetul pe buze să-și măsoare forțele pe circuitul Yas Marina, unul dintre cele mai cunoscute din Formula 1.

”A mai rămas o zi până se sting luminile la Mubadala Open”, au notat arabii pe contul de Twitter al competiției.

1 day until lights out at the #MubadalaAbuDhabiOpen 🚥 pic.twitter.com/3k9FCpC49L— wta (@WTA) February 5, 2023