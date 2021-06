Ies la iveala detalii incredibile din trecutul lui Michael Schumacher, campion mondial de sapte ori in Formula 1.

Schumi e in continuare in recuperare dupa teribilul accident de schi suferit in decembrie 2013. Jean Todt, fostul sef de la Ferrari, il viziteaza de doua ori pe luna. "Sunt sanse sa il vedem cum il stiam? Nu cred", a declarat francezul.

In perioada Ferrari, Schumacher a fost coechipier cu brazilianul Felipe Massa. Schumi nu era chiar cea mai calda persoana din Formula 1, dar Massa a reusit sa il mai imblanzeasca.

"Cand eram tanar, Senna mi-a refuzat un autograf. A fost o mare dezamagire pentru mine si am purtat-o tot timpul. Cand am ajuns in Formula 1, nu am refuzat niciodata un copil", rememoreaza Massa.

In schimb, Michael Schumacher n-avea nicio problema in a refuza copiii.

"Eram cu el in masina, si un pusti se tot invartea pe la geamul lui. Copilul ma innebunea. Nu credeam ca Michael e in stare sa il ignore, nu credeam ca e posibil asa ceva, sa nu deschida geamul. Michael, pentru numele lui Dumnezu, fa-o de dragul copilului!", i-a spus Massa, ir Schumi s-a conformat.

Brazilianul i-a povestit apoi despre patania lui cu Senna si impactul pe care l-a avut asupra lui. "Da, ai dreptate", i-a spus Schumacher.