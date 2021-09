Duel palpitant pentru titlu în Formula 1: Verstappen s-a urcat peste Hamilton! Dublă McLaren la Monza VIDEO

Max Verstappen și Lewis Hamilton continuă duelul roată la roată pentru titlul de campion mondial în Formula 1.

La Monza, cei doi piloți s-au duelat pentru poziție după primul schimb de pneuri și s-au acroșat, olandezul de la Red Bull urcându-se efectiv peste Mercedesul lui Hamilton.

Ambii piloti au abandonat, iar comisarii de cursă vor trebui să decidă dacă vor pedepsi vreunul dintre piloți. În clasamentul general, Max are cinci puncte peste Lewis.

Cursa de la Monza a fost câștigată de McLaren, care a ocupat primele două locuri prin Daniele Ricciardo și Lando Norris. Valteri Bottas (Mercedes) a încheiat pe 3.

Hamilton was returning to the track after pitting before the pair came together#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/iSL9RENEwR— Formula 1 (@F1) September 12, 2021