Decizie radicală în Formula 1: Sebastian Vettel, locul doi în Ungaria, a fost descalificat!

Sebastian Vettel (Aston MArtin) a fost descalificat de către organizatorii Formulei 1.

Vetter rămâne fără locul doi câștigat în Ungaria. El a fost desclificat întrucît în rezervorul lui a rămas prea puțin carburant pentru probele obligatorii care se iau după cursă.

Noul podium e Ocon (Alpine), Hamilton (Mercedes) și Sainz (Ferrari).

Asta înseamnă că Hamilton are acum un avans de opt puncte față de Verstappen.

Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Lewis Hamilton's P2 in Hungary gives him an 8-point lead over Max Verstappen after 11 races

Carlos Sainz leapfrogs Ferrari team mate Charles Leclerc after Vettel's disqualification gave the Spaniard his 4th career podium #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Q2dvrmAkcb— Formula 1 (@F1) August 1, 2021