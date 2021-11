Formula 1: Verstappen câștigă în Mexic după o mișcare de mare campion în primul viraj! FOTO

Duelul pasionant dintre Max Verstappen (Red Bull Racing) și Lewis Hamilton (Mercedes) pentru titlul de campion mondial în Formula 1 a continuat și în Mexic.

Max a plecat de pe poziția a treia, în urma piloților Mercedes, Bottas și Hamilton. Dar a reușit să plece mai bine din grilă decât amândoi și i-a depășit pe aceștia din primul viraj!

Acesta s-a dovesit a fi momentul cheie al întrecerii pentru că Verstappen a fost apoi în controlul cursei.

Pe doi a sosit Hamilton, iar pe trei a venit Sergio Perez, coechipierul lui Verstappen, care a fost aclamat îndelung de publicul din țara lui natală.

Perez chiar a avut o șansă la locul al doilea, dar n-a putut trece de Hamilton.

În clasamentul geenral, Verstappen și-a construit un avans de 19 puncte, cu patru curse rămase în calendar. Următoarea oprire e în Brazilia weekendul viitor.

One of the most EPIC podiums of the season 🥰#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/HUt3PHDKf6— Formula 1 (@F1) November 7, 2021