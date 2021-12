Formula 1: cine e pilotul care a decis lupta pentru titlu dintre Hamilton și Verstappen. ”O să primeacă Red Bull pe viață!”

Pilotul canadian Nicholas Latifi de la Williams s-a arătat dezamăgit pentru că a comis accidentul care practic a stabilit campionul mondial în Formula 1.

"A fost o cursă grea astăzi şi ne-am luptat să ţinem ritmul. Spre sfârşitul cursei, am avut un duel cu Mick Schumacher şi am fost forţat puţin în exterior, dar corect, în virajul 9. Anvelopele mele s-au murdarit din cauza rulării în afara pistei şi ulterior am făcut o mică greşeală şi, din păcate, am avut accident. Evident, nu aşa am vrut să închei sezonul, aşa că este dezamăgitor”, a declarta el, potrivit racefans.com.

"O să primească Red Bull pe viaţă, cu siguranţă", a afirmat Christian Horner, şeful echipei care a avut de beneficiat de accidentul produs de Latifi.

Cursa s-a jucat în ultima sa parte, după turul 53/58, în urma unui accident suferit de Nicholas Latifi (Williams), care a necesitat intrarea pe pistă a safety car-ului.

Înaintea accidentului, Hamilton conducea confortabil, cu peste 11 secunde avans faţă de Verstappen şi între cei doi se aflau cinci monoposturi întârziate cu un tur.

Iniţial, directorul de cursă şi şeful comisarilor FIA, Michael Masi, a decis că monoposturile întârziate rămân pe loc, apoi s-a răzgândit şi le-a permis acestora să revină în coada plutonului. Această ultimă situaţie a "pulverizat" avantajul lui Hamilton şi i l-a plasat în "coaste" pe Verstappen, care între timp trecuse pe la boxe şi "încălţase" cauciucuri de compoziţie soft.

S-a mai concurat doar un tur, suficient pentru olandez să-l întreacă pe pilotul britanic, a cărui maşină era echipată cu pneuri dure uzate, şi să-i "sufle" titlul mondial.