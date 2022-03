Un pilot rus din Formula 1 nu mai poate să concureze în Marea Britanie. El este fiul unui oligarh născut în Belarus

Piloţilor ruşi li s-a interzis să concureze în Marea Britanie de către autoritatea naţională a sporturilor cu motor, informează BBC.

Motorsport UK va refuza să recunoască licenţele piloţilor din Federaţia Rusă până la o nouă notificare.

Astfel, rusul Nikita Mazepin nu poate participa la Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii de la Silverstone, din 1-3 iulie, chiar dacă va continua să facă parte din echipa Haas.

"Întreaga comunitate Motorsport UK condamnă actele de război ale Rusiei şi Belarusului în Ucraina şi îşi exprimă solidaritatea şi sprijinul pentru toţi cei care au fost afectaţi de conflictul în curs. Pentru comunitatea internaţională a sporturilor cu motor, acum este momentul să acţionăm şi să arătăm sprijinul pentru poporul ucrainean şi pentru colegii noştri din Federaţia de Automobilism din Ucraina. Este de datoria noastră să folosim orice influenţă şi pârghie pe care o avem pentru a pune capăt acestei invazii complet nejustificate a Ucrainei", a declarat David Richards, preşedintele organizaţiei, într-un comunicat de presă.

Decizia britanicilor vine după ce Federaţia Internaţională de Automobilism le-a permis piloţilor din Rusia şi Belarus să concureze, sub pavilion neutru.

Hotărârea FIA este una controversată, de care poate profita pilotul de Formula 1 Nikita Mazepin (Haas), fiul unui oligarh rus, Dmitrîi Mazepin, născut în Belarus.

Convocat, marţi, într-o şedinţă extraordinară, de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism, Mohammed Ben Sulayem din Emiratele Arabe Unite, pentru a "discuta probleme legate de criza în curs de desfăşurare din Ucraina", Consiliul Mondial al Sporturilor cu motor a decis să autorizeze piloţii din Rusia şi Belarus să participa la curse sub statut neutru şi "sub steagul FIA, sub rezerva unui angajament specific şi respectării principiilor păcii şi neutralităţii politice ale FIA".

Simbolurile, culorile, steagurile şi imnurile naţionale ale Rusiei şi Belarusului sunt interzise în competiţiile organizate de FIA.

Acum, hotărârea de a-l trimit pe grilă pe Mazepin îi va reveni echipei Haas, un "team" cu acţionariat american, criticat pentru faptul că nu l-a dat afară pe pilotul rus. Haas a refuzat deocamdată să comenteze pe marginea deciziei FIA de marţi.

Mazepin, 22 de ani, a venit la Haas înaintea sezonului trecut, "împreună" cu un pachet financiar consistent, susţinut de gigantul chimic Uralchem, condus de tatăl său.