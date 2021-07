Stirea momentului in Formula 1. Decizia luata de super-campionul Lewis Hamilton. Ce masina va pilota britanicul pana in 2023

Pilotul britanic Lewis Hamilton (35 ani), de sapte ori campion mondial la Formula 1, si-a prelungit contractul cu Mercedes pentru inca doua sezoane, pana in 2023, a anuntat echipa sa sambata, scrie AFP, conform agerpres.ro.

''Echipa de Formula 1 Mercedes-AMG Petronas 1 este incantata sa anunte o prelungire de doi ani a parteneriatului sau cu septuplul campion mondial Lewis Hamilton. Continuam o relatie care a devenit cea mai de succes dintre un pilot si o echipa, din istoria F1. Lewis va pilota pentru Mercedes in 2022 si 2023'', se arata in comunicat.

Hamilton concureaza pentru Mercedes din 2013 si a castigat de atunci de sase ori titlul mondial.

In luna martie, cand a semnat contractul cu Mercedes pentru anul in curs, Hamilton spunea ca vizeaza un al optulea titlu mondial, record pentru Formula 1, care ar fi "ultimul vis", insa nu "factorul decisiv" pentru a sti daca va continua sau nu in 2022.

Intrebat atunci daca ar putea fi determinat sa continue in cazul in care nu va deveni campion mondial in 2021, Hamilton raspundea: "Nu vreau ca acesta sa fie factorul decisiv. M-am apucat de cursele auto fiindca imi plac cursele si cred ca asta trebuie sa fie intotdeauna in centrul a ceea ce fac. Daca tot ce vrei sunt recompensele, daca tot ce vrei sunt titlurile, am impresia ca te poti rataci. Sigur, este ultimul vis, dar nu cred ca este neaparat factorul decisiv pentru a ma opri sau a continua. Mai degraba: cand imi pun casca asta, mai am acest zambet cand ies din garaj? In definitiv: imi place asta?".

Tot cu acel prilej, Hamilton spunea: ''Faptul ca am semnat un contract pe un singur an nu inseamna ca sunt mai putin implicat. Sunt pur si simplu intr-o pozitie privilegiata care nu ma obliga sa semnez pe mai multi ani. Pot sa vad cum se desfasoara anul acesta iar cand suntem la mijlocul sau catre sfarsitul lui, cine stie cum vom sta, cum va fi cu pandemia, voi vedea... Sunt insa in continuare foarte, foarte angajat in acest sport".

In prezent, Lewis Hamilton este pe locul 2 in clasamentul pilotilor, dupa olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Duminica va avea loc Marele Premiu de F1 al Austriei, Hamilton avand cel mai rapid timp vineri seara, in a doua sesiune de antrenamente libere.