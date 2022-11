Băiatul lui Michael Schumacher, dat afară din Formula 1 și înlocuit cu un "veteran"

Mick Schumacher, 23 de ani, a rămas fără contract la Haas. Băiatul legendarului pilot de Formula 1 va trebui să își găsească o altă echipă dacă vrea să continue în Marele Circ.

După ce Mick Schumacher și Haas au anunțat încetarea colaborării, echipa manageriată de Guenther Steiner a dat publicității deja numele noului pilot. Vezi aici declarația emoționantă pe care a dat-o Mick Schumacher după ce a rămas fără contract.

Astfel, alături de danezul Kevin Magnussen, echipa Haas îl va avea în componență și pe germanul Niko Hulkenberg, 35 de ani, un pilot cu o vastă experiență în Formula 1.

El are 181 de curse în Marele Circ, peste 500 de puncte obținute cu echipe precum Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point. În ultimii doi ani, el a fost pilotul de rezervă al celor de la Aston Martin.

"Sunt foarte fericit să fiu iar pilot principal. Simt că nu am plecat niciodată cu adevărat din Formula 1", a spus Hülkenberg.

We would like to thank Mick for his contribution to the team over the past two seasons.#HaasF1 https://t.co/zl9xHl37io— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 17, 2022