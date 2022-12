Ești în căutarea unei formații de nunta? Iată care sunt aspectele de care să ții cont când faci o astfel de alegere!

Dupa ce viitoarea sotie a spus „da” in momentul cererii in casatorie si a primit maiestuosul inel de logodna, pregatirile de nunta pot incepe in adevaratul sens al cuvantului. Primul si cel mai important pas este alegerea restauratului potrivit in cadrul caruia evenimentul urmeaza sa se desfasoare.

Un alt aspect care nu trebuie sa fie neglijat sub nicio forma este cautarea unei trupe muzicale potrivite pentru preferintele mirilor. Cei care isi planuiesc nunta la unul dintre ravnitele restaurante din capitala isi pot indrepta atentia chiar catre o formatie de nunta din Bucuresti, alaturi de care invitatii sa petreaca momente de neuitat. Cu toate acestea, mai apare o problema. Cum pot mirii sa aleaga corect trupa potrivita?

3 aspecte care trebuie sa fie respectate in alegerea formatiei de nunta

1. Cautarea trebuie sa inceapa din timp

De multe ori, cuplurile amana cautarile pentru trupa potrivita, ceea ce le poate complica intregul proces de organizare a evenimentului. De regula, mirii ajung sa rezerve serviciile unei trupe de nunta chiar si cu doi ani inainte, pentru ca sunt extrem de solicitati. Din acest motiv, nu trebuie sa se amane nicio clipa atunci cand vine vorba de alegerea fotografilor, videografilor si formatiilor de nunta.

2. Verificarea portofoliului

Chiar daca mirii au ocazia sa o asculte live sau au la dispozitie cateva videoclipuri pe internet cu prestatiile de la alte nunti, alegerea formatiei de nunta trebuie sa se bazeze exclusiv pe verificarea portofoliului. Tot ce conteaza este ca momentul pe care trupa il creeaza sa fie unul placut, armonios si antrenant pentru invitati. Din acest motiv, alegerea formatiei este efectuata si prin recomandare sau pe baza experientelor de la alte nunti.

3. Intrebarile care trebuie sa fie adresate formatiei inainte de semnarea contractului

Inainte de semnarea contractului, mirii trebuie sa se asigure ca le sunt clare unele informatii despre trupa respectiva de muzica, adresandu-le urmatoarele intrebari:

care sunt melodiile cantate la nunta?;

exista posibilitatea introducerii altor melodii?;

se poate interpreta si cantecul pentru dansul mirilor?;

care sunt costurile principale si care sunt pachetele promotionale pe care trupa le pune la dispozitie?;

care este numarul evenimentelor la care membrii trupei au participat pana acum? Se recomanda ca acesta sa nu fie mai mic de 300;

este necesar suport tehnic de orice fel?;

se elibereaza contract si factura?;

au colegi specializati in foto-video?.

Bineinteles, la toate intrebarile de mai sus mai pot fi adaugate si alte curiozitati, astfel incat mirii sa se asigure ca totul este bine pus la punct si ca sunt multumiti in intregime de colaborarea pe care urmeaza sa o incheie.

Formatia de nunta potrivita nu este doar cea care interpreteaza anumite melodii, iar la finalul repertoriului pleaca pur si simplu, ci este cea care poate sa intretina o atmosfera de-a dreptul distractiva pentru toti invitatii, antrenandu-i constant la dans. Din acest motiv, conteaza foarte mult ca alegerea trupei muzicale sa fie realizata corect, respectandu-se aspectele mentionate anterior.