Greșeala care poate băga în faliment o primărie din Iași: Instituția trebuie să returneze fonduri de un milion de euro

Primăria comunei Dumești din judeţul Iaşi riscă sa intre în faliment după ce a finalizat un proiect cu succes.

Din cauza unui aviz care nu a fost depus la timp, autorităţile locale se văd nevoite să dea înapoi fondurile nerambursabile, in valoare de 1 milion de euro.

Asfaltarea unui drum, cu fonduri europene, pune în pericol investițiile din întreaga comună din cauza lipsei unui aviz, scrie Observatornews.ro.

Pentru reabilitarea unui drum comunal pe o distanţă de trei kilometri s-au investit un milion de euro. Drumul refăcut în totalitate în doar 10 luni a fost dat în folosinţă în 2020.

Primăria a avut la dispoziție alte 30 de luni pentru a depune toate documentele, iar fondurile să rămână nerambursabile.

Autorităţile locale aveau obligația ca printr-o hotărâre de Consiliu Local să introducă drumul abia modernizat în domeniul public.

Ulterior, Primăria trebuia să ceară și să primească aviz și din partea Ministerului Dezvoltării.

"Am trimis, în acea perioadă, am trimis şi proiect de hotărâre la Ministerul Dezvoltării cu intabulări. A durat o perioadă lungă de timp la Ministerul Dezvoltării până am reuşit să primim avizul ăla", a declarat Mihai Cocoveică, primarul comunei Dumești.

Primăria, sub executare silită

Avizul a venit la două săptămâni după ce termenul limită de depunere a documentelor expirase, iar primăria a fost pusa sub executare silită pentru ca milionul de euro nerambursabil sa fie recuperat.

"Primăria Dumneşti trebuia să aducă în 30 de luni atestarea respectivului drum. Din motive necunoscute, nu a reuşit să obţină atestarea de la Ministerul Dezvoltării privind acel drum", a explicat Anghel Ficu, director CRFIR Iași.

Primăria Dumești a atacat in instanța decizia de executare silită de la ANAF.