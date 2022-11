De ce fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, ar trebui să-și țină ochii pe Big Eyes Coin, deoarece proiectul strânge 10 milioane de dolari

Fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, este, fără îndoială, una dintre cele mai mari fețe din ecosistemul cripto. Cunoscut pentru disponibilitatea sa de a vorbi despre multe subiecte și probleme cu care se confruntă industria și pentru progresist gândirea ului pe direcția în care ar putea merge industria cripto, el este fondatorul Ethereum (ETH) și vocea pentru mulți despre starea actuală a cripto-ului piaţă.

Unul dintre cele mai recente proiecte construite pe blockchain-ul pe care Buterin ar trebui să-l ia în considerare este Big Eyes Coin (BIG), un simbol meme care arată un potențial major de piață după ce a strâns peste 10 milioane de dolari în faza sa de pre-vânzare. Dar ce anume are Big Eyes Coin (BIG) care i-a permis să atragă atât de mult atenția și de ce ar trebui fondatorul Ethereum (ETH) sa observa?

În acest articol, vom analiza ce este Big Eyes Coin (BIG) și ce anume a provocat un astfel de interes pentru proiect, înainte de a analiza aspectele proiectului care l-ar putea face interesant în special pentru Vitalik Buterin.

Ce este Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) este un token meme ERC-20 aflat în etapă șasea de pre-vânzare. În acest timp, proiectul a strâns peste 10 milioane de dolari și numărul continuă să crească zilnic.

Jetonul este notabil pentru designul său drăguț de mascota de pisică și spiritul rebel, deoarece jetonul încearcă să contravină înființat reguli stabilite despre ce ar trebui și poate sa fi un jeton meme pe piața actual. Big Eyes Coin (BIG) are un sistem de impozitare dinamic care permite cumpărarea și vânzarea de jetoane BIG fără taxe, și un portofel de caritate conceput pentru a oferi 5% din toate jetoanele BIG la caritabile de conservare a oceanului.

Jetonul este, de asemenea, definit de comunitatea sa înfloritoare, care s-a format în jurul personalității captivanta a personajului pisicii Big Eyes și a potențialului uriaș pe care are jetonul. Acest aspect al comunității este unul pe care Big Eyes Coin (BIG) lucrează din greu pentru a-l hrăni, în speranța că va vedea simbolul atingând un succes major în viitor.

Acestea sunt toate elementele care se combină pentru un proiect interesant de simboluri meme, cu toate acestea, întrebarea rămâne - de ce ar trebui fondatorul Ethereum Vitalik Buterin, să ia notă? Mai jos vom explora doar câteva motive de ce.

Big Eyes Coin, Shiba Inu, and The Future For Vitalik Buterin

Unul dintre cei mai mari competitori ai Big Eyes Coin (BIG) este jetonul meme ERC-20 Shiba Inu. Jetonul, numit adesea „Ucigașul Dogecoin”, este responsabil pentru valul actual de jetoane meme cu tematică de câine care au ajuns să definească piața de jetoane meme de astăzi și este, de asemenea, un simbol în strânsă legătură de Buterin.

Succesul pentru un token la fel de rebel precum Big Eyes Coin (BIG) ar putea duce ondulații pe piața de jetoane meme, ceea ce poate duce, la rândul său, la o schimbare a valorii Shiba Inu (SHIB). Ar putea această problemă să afecteze si pe Vitalik Buterin?

Big Eyes Coin prosperă datorită Ethereum fuziona

Un alt factor notabil al Big Eyes Coin (BIG) este motivul pentru care proiectul a fost conceput ca un Proiectul ERC-20 în primul rând - 'The Merge'.

'The Merge' a fost un eveniment din rețeaua Ethereum care a văzut întreaga rețea trecând de la validarea Proof-of-Stake la Proof-of-Work. Această formă de validare este mai rapidă, mai ieftină și mai eficientă din punct de vedere energetic decât Proof-of-Stake și este ceea ce a atras Big Eyes Coin (BIG) către Ethereum, în primul rând.

Big Eyes Coin (BIG) este un exemplu strălucitor a ceea ce 'The Merge' a putut sa face pentru Ethereum și o dovadă a ceea ce este capabilă această tehnologie pe piața cripto mai largă. Cât mai mult din industria cripto va prelua această metodă de validare? Numai timpul va spune.

Concluzie

Proiectul Big Eyes Coin (BIG) este unul interesant, cu o promisiune reală de a avea un impact asupra pieței de jetoane meme. Acest impact, deși încă nu a fost complet realizat, poate avea chiar potențialul de a atrage atenția lui Vitalik Buterin și, prin urmare, a întregii piețe de jetoane meme în general.

Pentru cei interesați să se implice cu Big Eyes Coin (BIG), asigurați-vă că folosiți codul BLACKFRIDAY50 în această Black Friday. Acest cod va oferi cumpărătorilor acces la un bonus token de 50% la finalizarea comenzii, ceea ce ar putea avea ca rezultat profituri majore în viitor.

