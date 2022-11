Flossie a intrat în Cartea Recordurilor: câți ani are cea mai bătrână pisică din lume VIDEO

Pisica Flossie a primit, joi, recunoaşterea oficială din partea Guinness World Records.

Flossie, în vârstă de aproape 27 de ani – care este echivalentul felin al vârstei de 120 de ani umani, conform Guinness World Records – a fost încoronată cea mai bătrână pisică vie din lume, relatează CNN.

Pisica a primit, joi, recunoaşterea oficială din partea Guinness World Records, la vârsta record de 26 de ani şi 329 de zile, potrivit unui comunicat de presă. Deşi i-a slăbit vederea şi este surdă, se pare că este sănătoasă.

„Ştiam de la început că Flossie este o pisică specială, dar nu mi-am imaginat că îmi voi împărţi casa cu un deţinător al recordului mondial”, a spus proprietarul Vicki Green, care a adoptat-o ​​după ce animalul de companie în vârstă a fost predat în august unei organizaţii de caritate pentru pisici, Cats Protection, în luna august.

„Este atât de afectuoasă şi jucăuşă, mai ales dulce când îţi aminteşti câţi ani are”, a adăugat ea.

Flossie s-a aflat în mai multe case de când a trăit ca pisică fără stăpân în apropierea spitalului Merseyside din Liverpool, nord-vestul Angliei, în primele câteva luni de viaţă, în 1995.

A fost adoptată de un angajat al spitalului, alături de care a locuit 10 ani înainte de a muri proprietarul. Flossie a fost luată de sora defunctului ei proprietar. După 14 ani, al doilea proprietar a murit. Ea a fost apoi cu fiul celui de-al doilea proprietar timp de trei ani, înainte de a fi încredinţată voluntarilor de la Cats Protection.

Atunci a început să se răspândească vestea despre vârsta ei incredibilă şi a început călătoria pentru a-şi confirma recordul.

”Am fost uluiţi când am văzut că documentele veterinare ale lui Flossie au arătat că are 27 de ani”, a declarat Naomi Rosling, coordonatorul sucursalei organizaţiei de caritate.

Acum, proprietarii de pisici preferă să adopte o pisică mult mai tânără, animalele în vârstă îşi trăiesc adesea ultimele zile în adăposturi.

„Întotdeauna mi-am dorit să ofer pisicilor mai în vârstă o viaţă confortabilă”, a spus Green, care speră că povestea lui Flossie va încuraja potenţialii proprietari de pisici să ofere un refugiu pentru animalele mai în vârstă.

Cea mai bătrână pisică care a trăit vreodată, Crème Puff, a ajuns la vârsta de 38 de ani şi trei zile. A murit pe 6 august 2005.

