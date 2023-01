Mihai Stoica a făcut istoricul conflictelor de la FCSB, povestind episoade mai puțin cunoscute.

În interiorul oricărei echipe de fotbal există animozități, iar FCSB nu a fost scutită de episoade violente între jucători.

Ads

Astfel, la echipa roș-albastră au existat mai multe conflicte în ultimii ani: Tamaș versus Enache sau Florin Tănase versus Sulley Muniru.

Mihai Stoica a declarat că a preferat să pună batista pe țambal în cele mai multe cazuri. Excepție a făcut momentul în care Tănase a fost pocnit de Muniru.

"Ţin minte că odată erau să se bată Tamaş cu Enache. Şi am apreciat faptul că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi.

Nu e problemă. Da, e ok! Eu vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi şi am închis ochii. Am zis: Băi, nu ştiu, nu am văzut, nu amendez. Sunt bărbaţi, ce să facă?! Să se zgârie pe faţă? Să se scuipe? Nu se dezvoltă animiozităţi, nu!

A, nu ce s-a întâmplat cu Sulley Muniru atunci, care a venit şi l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. După ce semicertaseră la antrenament. Aia nu, l-a lovit în vestiar, la revedere, să fii sănătos! Tănase a rămas blocat, a venit şi l-a lovit fără nicio...

Ads

S-a discutat atunci la momentul ăla. Jucătorii au intervenit, i-a despărţit... adică ce să despartă, că nu se face aşa ceva. Dar la antrenamente chiar e ok, te descarci, nu e problemă. Mie nu îmi placea când se juca rummy sau poker, pentru că dacă mizele erau mari, acolo se pot dezvolta animozităţi. Nu e ok, dar la miuţe nu e problemă", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.