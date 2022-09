Florin Tănase a marcat primul gol pentru Al Jazira. Reușita fostului căpitan de la FCSB i-a înnebunit pe arabi VIDEO

Fotbalistul echipei Al Jazira, Florin Tănase, a înscris un gol în meciul câştigat, vineri, în deplasare, scor 4-2, în faţa formaţiei Khor Fakkan, în etapa a doua a campionatului Emiratelor Arabe Unite.

Tănase, titular la oaspeţi, a marcat în minutul 47. Jucătorul român a rămas pe teren până în minutul 80.

“Sperăm să fie primul gol din multe pentru noul nostru jucător”, a notat Al Jazira pe Twitter.

Celelalte goluri ale învingătorilor au fost înscrise de Mabkhout ’60 (penalti), ’71 (penalti), ’84.

Acelaşi Mabkhout a ratat un penalti în minutul 79.

Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Salim Ali Ibrahim în minutul 45+1.

Hopefully, the first of many for our new boy 🇷🇴

[Via: @ADSportsTV]#KHRvJZR [1-1]#ADNOCProLeague #AJC

pic.twitter.com/BqlzNKsluz— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) September 9, 2022