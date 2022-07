FCSB a rămas fără căpitan. Unde a fost transferat Florin Tănase și câți bani a luat Gigi Becali: ”Deja s-a făcut bugetul”

Mijlocaşul Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului, a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anunţat, miercuri, finanţatorul Gigi Becali.

Becali a precizat că Florin Tănase va pleca astăzi în China şi nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, în Conference League. Florin Tănase va avea salariu un milion de euro.

"Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariul. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbeşte de retragere acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine", a declarat Becali la Pro Arena.

În vârstă de 27 de ani, Tănase juca la FCSB din 2017.