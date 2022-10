Românii care au ajuns în ”curtea” Ferrari. Afacerea cu capital de peste un miliard de dolari

Ferrari, una dintre cele mai importante echipe din Formula 1, a anunțat startul unei colaborări cu o firmă de IT din România, Bitdefender.

Bitdefender este un producător global de soluții de securitate cibernetică, cu sediul central în București, România, și birouri în Europa, America de Nord, Asia și Australia.

O firmă care a pornit de la zero și care are o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari (un unicorn - termenul folosit în lumea de afaceri) și care are aproximativ 1800 de angajați, majoritatea în România.

Proprietarii companiei sunt Florin și Măriuca Talpeș. Cei doi lucrau la Institutul Tehnic de Calcul înainte de 89. Au fost amândoi pe baricade la Revoluție, apoi au înființat propria companie: Softwin. Pe vremea aceea, Măriuca avea 26 de ani, iar Florin 32.

Mama Măriucăi s-a opus categoric, dar tatăl ei le-a dat 300 de dolari pentru a-și deschide afacerea.

Softwin oferea suport informatic pentru companiile din Vest și primul client a fost din Franța. Un altul le-a cerut să le facă mingea de tenis dintr-un joc să se miște mai fluid. Au rezolvat peste noapte această problemă.

Softwin a continuat să se dezvolte, iar în 2001 s-a transformat în gigantul IT care este astăzi, adică Bitdefender.

"De la începuturi modeste într-un mic birou din București până la 1.800 de angajați răspândiți în toată lumea, inclusiv o echipă de elită de cercetători, ingineri și matematicieni, creșterea continuă și succesul Bitdefender rămân axate pe o singură misiune – combaterea criminalității informatice", a fost mesajul lui Florin Talpeș anul trecut, când s-au împlinit 20 de la înființarea Bitdefender.

“Suntem încântaţi să fim în acest nou parteneriat cu Bitdefender, cu care împărtăşim valori precum cel mai înalt nivel de eficienţă tehnologică, căutarea excelenţei în performanţă şi o cultură a securităţii. Este o plăcere să ne putem baza pe un partener de încredere precum Bitdefender, o companie inovatoare şi foarte apreciată pentru profesionalismul şi fiabilitatea sa“, declarat, pentru Agerpres, Mattia Binotto, Team Principal şi managing director la Scuderia Ferrari.