Ministrul Economiei solicită constituirea unui grup care să gestioneze efectele războiului din Ucraina asupra industriei

Florin Spătaru, ministrul Economiei, a anunţat miercuri că a solicitat constituirea unui task force la nivelul Ministerului Economiei care va gestiona efectele conflictului din Ucraina asupra anumitor segmente industriale din ţara noastră. Segmentele industriale care au comunicat deja către Ministerul Economiei un impact major asupra producţiei sunt industria auto, a mobilei şi metalurgică.

Ministerul Economiei, prin intermediul Direcţiei Politici Industriale şi Competitivitate, organizează joi, 10 martie, o primă întâlnire în cadrul unui task force cu reprezentanţi din sectoarele industriale cu aport semnificativ la PIB-ul României, impactate de conflictul militar dintre Ucraina şi Federaţia Rusă, atât din perspectiva sancţiunilor impuse cât şi din perspectiva imposibilităţii asigurării fluxului de produse la trecerile de frontieră.

„Imediat după anunţul UE referitor la sancţiunile impuse Federaţiei Ruse ne-am îndreptat atenţia către industrie şi am cerut urgent o analiză a impactului conflictului Rusia-Ucraina asupra ramurilor industriale din România din perspectiva relaţiilor comerciale, respectiv contracte de furnizare şi prestări de servicii cu parteneri din Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă. Având în vedere că cel puţin 3 sectoare industriale au semnalat efecte majore asupra activităţii desfăşurate pe teritoriul României, am decis constituirea unui grup de lucru astfel încât impactul negativ asupra economiei să poată fi gestionat din timp şi să putem veni cu soluţii pentru sprijinirea industriei care are deja de suferit din cauza conflictelor militare de la graniţă”, a afirmat ministrul Florin Spătaru.

Întreruperea fluxului de materii prime, în ceea ce priveşte atât importul cât şi exportul, creează dificultăţi în lanţurile de aprovizionare ceea ce generează un impact major, multiplicator asupra unităţilor de producţie din România.

Tranzitul de materii prime şi produse (import/export) pentru/dinspre Federaţia Rusă, fie aerian, terestru sau naval este perturbat atât din perspectiva contextului sancţiunilor precum şi riscului din zonele de conflict.

