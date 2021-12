Cum a încercat Florin Roman să dovedească existența cărții pe care ar fi scris-o: A trimis presei primele pagini plagiate din teza sa de master

Pentru a dovedi că volumul pe care l-ar fi scris există cu adevărat, ministrul Transformării digitale Florin Roman a trimis către publicația Libertatea 10 pagini din lucrarea sa de master, care, conform sursei citate, sunt 100% copiate.

Conform unei investigații realizate de Libertatea, înafară de cartea de negăsit din CV-ul lui Florin Roman, acesta din urmă și-ar fi plagiat o altă lucrare - disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu în 2012.

Potrivit sursei citate, cele 10 pagini din disertația lui Florin Roman trimise la redacția Libertatea sunt identice cu paginile unui suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu. Ministrul ar fi preluat din lucrarea profesorului identic textul, figurinele, graficele și chiar erorile de redactare.

Contactat de Libertatea, Florin Roman a explicat de ce cele 10 pagini pe care le-a trimis publicației sunt identice cu lucrarea menționată. „În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă bibliografia, ce faci?”. El a afirmat că nu i se pare nimic anormal și spus că „dacă asta e iar o altă mare problemă…”. Florin Roman s-a scuzat apoi că are mult de lucru la PNRR și că „Am nevoie de puțină îngăduință”.

Florin Roman, a făcut duminică, 5 decembrie, noi precizări în legătură cu lucrarea ”Teoria sistemelor informaţionale”, menționată în CV, dar care este de negăsit.

Roman a explicat că a fost făcută o confuzie și a pus controversele apărute pe seama faptului că a devenit ministru.

”Am precizat clar că, potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun.

Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă. Ea a fost confirmată și de profesorul cu care am lucrat, dar știți cum e în lumea asta...

Când ajungi ministru, sunt și lucruri bune, și lucruri mai puțin bune. Sunt și lucruri care pot fi contestate sau nu, sunt oameni care, oricâte lămuriri aduci, te cred și alții nu cred în ce spui. Când activam ca jurnalist aveam o colecție personală în care arhivam. Sunt lucruri de-a lungul anilor pe care le păstrez, pe altele le consider mai puțin importante și nu le păstrez. Nu m-am gândit la vremea respectivă că o asemenea neglijență ar putea să însemne o situație... Dl. profesor Paraschiv a confirmat-o”, a spus Florin Roman duminică seară la B1 TV.

Noul ministru a precizat că nu a găsit lucrarea în nicio arhivă și nici nu va mai continua căutările pentru că ”și-a asumat neglijența de a nu o păstra.”

Liberalul a precizat apoi că preferă să vorbească despre ce are de făcut la minister, nu de ”ceva de acum 15 ani.”

”Dacă-mi permiteți și o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică și nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e că eu am făcut un lucru bun. Dacă sunt criticat pentru această neglijență, au tot dreptul cei care au criticat. Sunt persoană publică, dacă apar semne de întrebare, am ieșit și am dat explicații. Cei care vor să le înțeleagă le înțeleg, cei care nu vor, nu”, a adăugat Roman.

Precizările au fost făcute după ce jurnaliștii de la Libertatea au scris că Florin Roman și-a trecut în CV lucrarea ”Teoria sistemelor informaţionale”, volum care nu poate fi găsit nici la editură, nici la Biblioteca Naţională.

Inițial, noul ministru al Cercetării a declarat că nu a găsit nici acasă volumul, dar ulterior a precizat că ”se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”. ”Lucrarea menţionată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri şi discuţii zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferenţiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru”, a explicat Roman